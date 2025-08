Fundos passam a apostar na queda da soja na semana até 29 de julho

São Paulo, 4 - Fundos de investimento passaram a apostar na queda da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 29 de julho. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida desses participantes passou de comprada em 9.109 lotes para vendida em 24.772 lotes.No período, os fundos aumentaram levemente suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida subiu 0,12%, passando de 150.763 para 150.944 lotes. Já no trigo, o saldo vendido aumentou 23,9%, de 53.989 para 66.880 lotes.