Fome aumenta e cemitérios se expandem em al-Fashir, cidade sitiada no Sudão

(Reuters) - Centenas de milhares de pessoas sitiadas no último reduto do Exército sudanês na região ocidental de Darfur estão ficando sem comida e sob constantes barragens de artilharia e drones, enquanto os que fogem correm o risco de contrair cólera e sofrer ataques violentos.

Al-Fashir, capital do Estado de Darfur do Norte, é a maior linha de frente remanescente na região entre o Exército sudanês e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF), sob fogo em um ponto crucial de uma guerra civil que já está em seu terceiro ano.

"A artilharia e os drones das RSF estão bombardeando al-Fashir de manhã e à noite", disse um morador à Reuters. A eletricidade foi completamente desligada, as padarias foram fechadas e os suprimentos médicos são escassos, acrescentou.

"O número de pessoas que morrem aumenta a cada dia e os cemitérios estão se expandindo", disse ele.

A guerra entre o Exército sudanês e as RSF eclodiu em abril de 2023, quando os antigos aliados entraram em conflito sobre os planos de integrar suas forças.

As RSF obtiveram ganhos rápidos na região central do Sudão, incluindo a capital Cartum, mas o Exército as empurrou para o oeste este ano, levando a uma intensificação dos combates em al-Fashir.

A queda da cidade daria às RSF o controle de quase todo o Darfur -- uma vasta região que faz fronteira com a Líbia, o Chade, a República Centro-Africana e o Sudão do Sul -- e abriria caminho para o que, segundo analistas, poderia ser a divisão de facto do Sudão.

Sitiados junto com o Exército e seus aliados estão centenas de milhares de residentes de al-Fashir e pessoas deslocadas por ataques anteriores, muitos vivendo em campos que, segundo os monitores, já estão passando fome.

Uma médica, que pediu para não ter seu nome divulgado por motivos de segurança, disse que a fome é um problema ainda maior do que o bombardeio.

"As crianças estão desnutridas, os adultos estão desnutridos. Até eu, hoje, não tomei café da manhã porque não consegui encontrar nada", disse ela.

As RSF bloquearam o fornecimento de alimentos e os comboios de ajuda que tentavam chegar à cidade foram atacados, disseram os moradores locais. Os preços dos produtos que os comerciantes conseguem contrabandear custam mais de cinco vezes a média nacional.

Muitas pessoas recorreram a comer feno ou um tipo de ração animal feita de cascas de amendoim, disseram os moradores à Reuters. Um grupo de defesa disse que até mesmo essa ração estava acabando.

As RSF, que têm suas raízes nas milícias Janjaweed acusadas de atrocidades em Darfur no início dos anos 2000, não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Nafisa Eltahir, Khalid Abdelaziz e Mohamed Jamal)