Fintech Barte triplica receita para R$ 150 mi e pode ser avaliada em mais de R$ 1 bi

A Barte, fintech brasileira de meios de pagamentos, alcançou uma receita anualizada de R$ 150 milhões nos 12 meses encerrados em julho. O valor é três vezes maior do que os R$ 50 milhões à época de sua última captação, em outubro de 2024. Na ocasião, a empresa foi avaliada em R$ 400 milhões. Com base no crescimento e em conversas com potenciais investidores, a startup pode ser avaliada em mais de R$ 1 bilhão em valor de mercado em uma rodada de investimento, de acordo com o presidente e cofundador, Raphael Dyxklay.

Apesar de admitir o diálogo com fundos, Dyxklay aponta que a empresa não tem planos de levantar mais capital no curto prazo. Segundo o fundador, porém, em um horizonte mais amplo, de 12 a 18 meses, uma captação pode fazer sentido.

Menos de 10% do que foi levantado na última rodada foi gasto - a fintech não informa qual foi o valor recebido. "Nós éramos lucrativos quando levantamos a última rodada. Começamos a queimar dinheiro com novos produtos que lançamos, que no início estavam deficitários, mas logo passaram a gerar retorno."

Para 2025, a estimativa é de um faturamento de R$ 250 milhões, com mais de R$ 5 bilhões movimentados por clientes na plataforma. O plano é chegar a R$ 1 bilhão de receita anual em dois anos apenas com crescimento orgânico. "Temos apetite para aquisições, mas não é uma necessidade. Pode acontecer diante de boas oportunidades", afirma o executivo.

Fundada em 2021, a fintech tinha inicialmente o foco em ser um ecossistema de pagamentos para empresas. A infraestrutura permite automatizar fluxos de recebimento e pagamento. Atualmente, também oferece serviços bancários, incluindo a antecipação de recebíveis. De seis meses para cá, agregou ainda produtos como conta de rendimento e cartão de crédito, que já são usados por um terço dos clientes, segundo Dyxklay.

As verticais de corporate banking e a de produtos baseados em inteligência artificial estão acelerando como fontes de receita da companhia. Atualmente, respondem por cerca de 10% da receita.