Figma perde US$11 bilhões em valor de mercado dias após IPO de sucesso

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações da Figma caíam 23% nesta segunda-feira, em movimento de realização de lucros, à medida que a euforia em torno da empresa de software de design diminuía, dias após a realização de uma oferta pública inicial (IPO) de sucesso.

As ações da Figma, sediada em San Francisco, Califórnia, dispararam 250% durante sua estreia no mercado na quinta-feira, sendo cotadas a US$33, mas fecharam em US$115,50, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$56,3 bilhões.

Na sexta-feira, o valor de mercado da Figma fechou em US$59,5 bilhões, após seus papéis subirem 5,6%, a US$122. As ações eram negociadas a US$92,75 nesta segunda-feira, queda de 23%, reduzindo seu valor de mercado para cerca de US$45,2 bilhões.

"A empolgação pelo negócio da Figma ainda não acabou, mas a euforia que levou ao seu preço de ações elevado parece estar diminuindo, já que aqueles que queriam investir desde o início compraram durante o horário regular de mercado, enquanto alguns beneficiários do IPO provavelmente estão obtendo lucros", disse Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital em Los Angeles.

A Figma, fundada em 2012 e liderada pelo presidente-executivo Dylan Field, oferece ferramentas de design colaborativo baseadas em nuvem, com uma lista de clientes de destaque que inclui Alphabet, Microsoft, Netflix e Uber.

Field possui cerca de 54,2 milhões de ações da Figma, avaliadas em cerca de US$5 bilhões, depois de vender 2,35 milhões de ações no IPO. Como é comum em muitas startups do Vale do Silício, Field retém 74,1% do poder de voto sobre a Figma, dada sua participação em ações Classe B.

(Reportagem de Chibuike Oguh em Nova York)