Entenda como funciona prisão domiciliar imposta por Moraes a Bolsonaro

A prisão domiciliar imposta pelo ministro do STF Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma alternativa à prisão tradicional, que autoriza ao réu aguardar o julgamento dentro de casa em vez de ser levado direto para o presídio. Embora sem a necessidade de ficar atrás das grades, a domiciliar impõe uma série de requisitos que o preso precisa cumprir para não perder essa prerrogativa.

Entenda como funciona

Prisão domiciliar é usada em casos específicos, mas não significa liberdade e o preso deve obedecer às condições determinadas pela Justiça. No caso de Bolsonaro, ele continuará usando tornozeleira eletrônica, que já havia sido imposta por Moraes no mês passado.

Qual a diferença entre prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica? "O monitoramento eletrônico, imposto anteriormente a Bolsonaro, autorizava ele sair de casa durante o dia e voltar à noite, menos nos finais de semana. Na verdade, ele já estava em prisão domiciliar nos fins de semana. Agora, porém, ele não pode mais sair em nenhum momento, porque se ele sair é como se tivesse fugido do presídio", explicou ao UOL a advogada criminalista Maíra Fernandes, professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Quem pode ficar na mesma residência que a pessoa em condição de prisão domiciliar? Poderão continuar dividindo o mesmo teto com Bolsonaro as pessoas que já moravam com ele antes da determinação de Moraes, esclareceu o advogado criminalista Davi Tangerino, professor da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Nesse caso, têm autorização para continuar morando com Jair a esposa dele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e a filha do casal, Laura.

Prisão domiciliar não permite recebimento de visitas, à exceção de pessoas expressamente autorizadas pela Justiça. Tangerino esclarece que Bolsonaro precisará cadastrar os nomes dos advogados que atuam em sua defesa para poderem visitá-lo. O ex-presidente também terá que informar os nomes dos funcionários que trabalham em sua residência, como domésticos, por exemplo, para que essas pessoas continuem com acesso à casa.

Filhos que não moram com o preso poderão visitá-lo normalmente? Davi diz que, a princípio, apenas quem já dividia o mesmo teto poderá entrar e sair normalmente da casa. Entretanto, o especialista salienta que, "talvez, por uma questão de praticidade", o Alexandre permita que os filhos possam visitá-lo sem a necessidade de pedir permissão", mas os advogados do ex-presidente terão que fazer esse pedido ao ministro.

Decisão do STF não é clara sobre Bolsonaro poder receber visitas de Carlos, Flávio e Renan, diz Maíra. "Nesse caso, a defesa vai pedir autorização para que os filhos, menos o Eduardo que já estava proibido por decisão anterior do ministro, possam visitá-lo durante esse período", completa.

Visitas não podem usar celulares, tirar fotos ou gravar vídeos com o preso. Caso essa regra seja descumprida, a pessoa poderá responder à Justiça, além de ficar proibida de voltar a visitar o preso.

O preso terá o celular apreendido e não pode ter acesso a meios de comunicação externo. As pessoas que moram com o preso continuarão com acesso à internet e seus aparelhos telefônicos, "mas se ele [Bolsonaro] usar esses aparelhos para falar com alguém, a prisão domiciliar pode virar prisão preventiva", e o político ser levado para uma unidade prisional. Maíra salienta que a pessoa que oferecer seu aparelho eletrônico para Bolsonaro usar estaria "burlando decisão judicial" e "pode responder pelas mesmas acusações e inserida no mesmo processo".

Preso que mora em condomínio não poderá ter acesso às áreas comuns do residencial. Por via de regra, quem está preso domiciliarmente não pode deixar a casa ou o apartamento para frequentar academia ou outras dependências, mesmo que estejam dentro do condomínio, por exemplo, à exceção de conseguir autorização judicial.

Toda e qualquer saída tem que ser autorizada pela Justiça, exceto em casos de urgência médica. "Não pode sair para lugar nenhum, ele está preso em casa. É claro que se tiver uma emergência médica, ele vai poder ser levado para um hospital e informar o juízo na primeira oportunidade. Mas se precisar de consulta médica [não emergencial] tem que avisar antes e precisa de autorização", explica Tangerino.

Prisão domiciliar já conta como tempo de pena cumprida. O advogado esclarece que, caso Bolsonaro seja condenado pelo STF, o período em que ele permanece preso dentro de casa já vai contar no tempo de prisão imposto a ele pela Corte.

Ex-presidente também só deverá ir para um presídio quando as acusações contra ele transitarem em julgado e não couber mais recurso. Nesse caso, Bolsonaro deverá ser levado para uma cela especial, a exemplo do presidente Lula (PT), que quando foi preso em 2018 ficou em uma cela especial na superintendência da Polícia Federal no Paraná. Davi Tangerino também lembra que o ex-presidente Fernando Collor de Mello, condenado recentemente pelo STF, ganhou o direito de cumprir a pena domiciliarmente devido aos seus problemas de saúde.

Por que Bolsonaro foi preso?

Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro por transmissões com ele em atos de ontem na Avenida Paulista (SP). Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

Mesmo sem falar nada, Bolsonaro teria desrespeitado ordem de não usar redes. Para Moraes, a conduta buscou gerar material "pré-fabricado" para alimentar militância bolsonarista e atacar o STF.

Defesa de Bolsonaro ainda não se pronunciou. Os advogados do ex-presidente foram procurados pela reportagem por telefone e mensagens, mas ainda não se manifestaram.

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. Ele diz que Bolsonaro participou de evento no qual "exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais".

Foram realizadas diversas postagens sobre Bolsonaro em redes sociais de terceiros, afirmou Moraes. "Em especial por 'milícias digitais' e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos".

Ministro fala em "modus operandi criminoso" com utilização de redes sociais de terceiros. Ele ressalta que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação — ainda que por telefone e pelas redes sociais — , do réu para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir" o STF.