Encomendas à indústria dos EUA recuam em junho com queda em pedidos de aeronaves

(Reuters) - As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos caíram em junho, com a queda nos pedidos de aeronaves comerciais, revertendo o aumento nos pedidos de aviões que havia impulsionado o dado geral de encomendas no mês anterior.

As encomendas à indústria caíram 4,8%, após um aumento revisado para cima de 8,3% em maio, informou o Departamento de Comércio nesta segunda-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as encomendas diminuiriam exatamente 4,8%, depois de um salto de 8,2% relatado anteriormente em maio. Os pedidos subiram 3,8% na base anual em junho.

A manufatura, que responde por 10,2% da economia dos EUA, continua limitada pelas tarifas do presidente Donald Trump sobre produtos importados. Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento na sexta-feira mostrou que sua medida da atividade industrial dos EUA caiu para uma mínima de nove meses em julho.

Trump vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita a fim de compensar seus cortes de impostos e para reviver uma base industrial em declínio há muito tempo, um feito que os economistas argumentaram ser impossível no curto prazo devido à escassez de mão de obra e outras questões estruturais.

(Reportagem de Dan Burns)