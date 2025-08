Primeiras canetas emagrecedoras feitas no Brasil chegam hoje às farmácias

O laboratório brasileiro EMS começa a vender hoje as primeiras canetas injetáveis do Brasil para tratar a obesidade e o diabetes. Desde junho, para comprar medicamentos como as canetas emagrecedoras é exigido prescrição médica que fica retida na farmácia. É fundamental o acompanhamento médico para ajuste de doses e monitoramento de possíveis efeitos colaterais.

O que aconteceu

EMS lança hoje medicamentos à base de liraglutida, princípio ativo utilizado em canetas já conhecidas como Victoza e Saxenda, da Novo Nordisk. A farmacêutica conseguiu autorização da Anvisa em dezembro para a produção de dois injetáveis com o análogo de GLP-1: Olire e Lirux.

Caneta Olire será a primeira brasileira para tratar a obesidade. Já a Lirux, com dose diferente, deve combater o diabetes tipo 2.

Total de 100 mil canetas de Olire e de 50 mil canetas de Lirux estarão disponíveis a partir de hoje nas redes Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco. Os medicamentos têm preços sugeridos a partir de R$ 307,26 (embalagem com 1 caneta), R$ 507,07 (Lirux com 2 canetas) e R$ 760,61 (Olire com 3 canetas).

Canetas estarão disponíveis nos sites e em parte das lojas físicas do Sul e Sudeste do país. Haverá expansão gradual das vendas para as demais regiões nas próximas semanas, anunciou a EMS na sexta (1º). A expectativa é de que 250 mil unidades cheguem ao varejo até o fim do ano, sendo um total de 500 mil canetas até agosto de 2026.

Que canetas são estas?

Medicamentos não são genéricos, mas similares aos rótulos importados já conhecidos. Por isso, não serão comercializados apenas com o nome de seu princípio ativo.

Tanto o Olire quanto o Lirux terão aplicação diária, assim como outras canetas com liraglutida já lançadas. A dose máxima do Olire para combate da obesidade será de 3 mg ao dia, enquanto a caneta para diabéticos Lirux terá dose máxima de até 1,8 mg ao dia, segundo a EMS. No entanto, o médico poderá ajustar dentro deste limite o que é mais adequado para o paciente aplicar na coxa, abdome ou parte superior do braço, a qualquer hora do dia.

Jovens a partir de 12 anos já poderão utilizar a caneta Olire no tratamento da obesidade e doenças relacionadas. Entre elas estão dislipidemia (colesterol alto), por exemplo. Já o Lirux será indicado para pacientes acima de 10 anos de idade em tratamento contra diabetes tipo 2.

A caneta Lirux, da EMS, para tratar diabetes Imagem: Divulgação/EMS

Ambas reproduzem o GLP-1, um hormônio produzido naturalmente no intestino e que é liberado na presença da glicose. Ele serve para "informar" ao cérebro que estamos satisfeitos e, por isso, diminui o apetite. Assim, ele aumenta os níveis de insulina e equilibra o açúcar no sangue. Segundo a EMS, a caneta Olire ainda tem o potencial de melhorar marcadores de risco cardiovascular.

Canetas brasileiras usam técnica mais rápida e barata para fabricação, segundo a empresa. Enquanto canetas importadas como o Victoza, da Novo Nordisk, têm seus medicamentos que imitam o hormônio GLP-1 produzidos com a ajuda de bactérias geneticamente modificadas, o Olire e o Lirux utilizam peptídeos sintéticos para "montar" a substância. Segundo a EMS, esta tecnologia permitiria maior pureza da medicação.

Olire e Lirux são produzidos a partir de uma tecnologia moderna que envolve a síntese química de peptídeos e é pautada nos guias da FDA [agência reguladora americana] mundialmente reconhecidos, reproduzindo a cadeia peptídica com alto grau de pureza e rendimento. Essa tecnologia é a que está viabilizando inclusive as novas gerações de hormônios peptídicos. Iran Gonçalves Jr., diretor médico da EMS

EMS acredita que esses lançamentos representarão 25% do faturamento de toda a empresa nos seus dois primeiros anos no mercado. A companhia investiu mais de R$ 1 bilhão para viabilizar a produção das canetas com a inauguração de uma fábrica de peptídeos no país em 2024, em Hortolândia (SP).

'Ozempic brasileiro' também vem aí

Não é apenas a liraglutida, uma espécie de irmã mais velha da caneta mais famosa do mundo, que será produzida pelo laboratório brasileiro. A empresa também passará a produzir canetas com semaglutida, o princípio do Ozempic e do Wegovy.

Vantagem desta substância está na sua aplicação. No caso da semaglutida, o paciente utiliza apenas uma injeção por semana, e não uma por dia.

Versão nacional só deve chegar no segundo semestre de 2026. A demora em relação ao lançamento se explica pela validade da patente brasileira da semaglutida, que pertence à dinamarquesa Novo Nordisk, a fabricante do Ozempic que atualmente tenta estender na Justiça seu direito de exclusividade sobre o princípio ativo.

Com o fim da patente, a EMS poderá lançar a sua caneta, o que deve viabilizar a chegada do medicamento no SUS. Pelo menos no Rio de Janeiro, segundo a Agência Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde já manifestou interesse e criou um grupo de trabalho para planejar a estratégia de uso das canetas na rede pública.

Em março, o laboratório farmacêutico rival Hypera também anunciou suas pretensões de lançar no Brasil a sua semaglutida em 2026. A EMS propôs no ano passado a combinação de negócios com a Hypera Pharma, retirando depois a oferta diante da recusa do conselho de administração da concorrente. No final de 2024, porém, aumentou a 6% sua participação na companhia.

*Com informações de reportagem publicada em 10/06/2025 e da agência Reuters.