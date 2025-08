'Deus é o juiz', diz Michelle após prisão domiciliar de Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma frase bíblica após o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Michelle fez post nos stories do Instagram. "E os céus anunciarão a sua Justiça, pois Deus mesmo é o juiz".

Moraes decretou prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprimento das medidas cautelares. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal."

Ministro fala em "modus operandi criminoso" com utilização de "milícias digitais". Ele ressalta que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação do réu, ainda que por telefone e pelas redes sociais, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir" o STF.

Michelle também participou dos atos bolsonaristas no último domingo. Ela foi à manifestação em Belém (PA), onde também cumpriu uma agenda do PL Mulher, do qual é presidente. Em sua fala, ela subiu o tom e xingou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "cachaceiro sem-vergonha".

Ex-primeira-dama disse que estão "perseguindo" as liberdades. Ao defender um maior posicionamento, ela lamentou os ataques a apoiadores de Bolsonaro. "Nós estamos passando por uma perseguição da nossa liberdade de expressão e da nossa liberdade religiosa", disse.