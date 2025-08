Defesa pede a Moraes que Daniel Silveira seja transferido para hospital

Do UOL, em São Paulo

A defesa do ex-deputado Daniel Silveira protocolou ontem um pedido urgente ao STF para que ele seja transferido para um hospital particular na Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Silveira passou por uma cirurgia no joelho em 26 de julho. A defesa afirmou que o ex-deputado teve febre nos últimos dois dias e que o médico responsável pela cirurgia "informou a necessidade urgente" de o paciente retornar ao hospital para exames complementares e de imagem.

Advogado anexou um laudo médico ao pedido. O documento alega que os exames devem ser realizados "a fim de afastar infecção articular e, por sua vez, evitar riscos inerentes a tal enfermidade (de elevada gravidade)".

A defesa já havia protocolado um pedido similar no sábado. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o diretor da unidade prisional se manifeste sobre a possibilidade de o tratamento ser realizado na Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, em Magé, onde Silveira cumpre pena.

O diretor se manifestou hoje. André Luiz Monjardim Pinto afirmou que a unidade prisional "não dispõe de estrutura física, equipamentos e equipe de saúde especializada para realizar o devido acompanhamento pós-operatório de cirurgia no joelho".

Moraes autorizou a cirurgia em 25 de julho. O ministro demorou mais de um mês para permitir o procedimento no ligamento do joelho de Silveira, após uma perícia médica para comprovar a necessidade da cirurgia e uma manifestação favorável da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Atualmente, Silveira cumpre pena em regime semiaberto. O ex-deputado foi condenado a oito anos e nove meses de prisão em 2022, em regime inicial fechado, por ameaça ao Estado democrático de Direito, após promover ataques aos ministros do STF e estimular os atos antidemocráticos.

Em 2021, ele foi para a cadeia depois de publicar um vídeo em que ameaçava a Suprema Corte. O ex-parlamentar foi preso novamente em 2023, depois descumprir as condições para a liberdade condicional. Na ocasião, Moraes afirmou que ele desobedeceu as medidas cautelares 227 vezes. Em um dos episódios, ele deu um passeio no shopping.