Defesa diz que Bolsonaro não descumpriu medida em ato e que irá recorrer

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter sido "surpreendida" com a decisão de prisão domiciliar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Bolsonaro não descumpriu "qualquer medida", alega a defesa. "A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida", disse a nota assinada pelos advogados Celso Vilardi, Daniel Tesser e Paulo Amador da Cunha Bueno.

Decisão de Moraes citou reportagem do UOL sobre recuo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ontem, após o protesto, a colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o filho do ex-presidente apagou postagem no Instagram com a presença do pai, alegando "insegurança jurídica" após as medidas cautelares.

Contudo, a defesa contestou a publicação e a participação de Bolsonaro em ato. "A frase 'Boa tarde, Copacabana. Boa tarde meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos' não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso."

Cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que "em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos". Ele seguiu rigorosamente essa determinação.

A defesa apresentará o recurso cabível.

Defesa de Bolsonaro sobre a prisão domiciliar

Prisão domiciliar de Bolsonaro

Moraes citou postagens nas redes e participação dele por vídeo no ato do último domingo. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal."

Ministro fala em "modus operandi criminoso" com utilização de "milícias digitais". Ele ressalta que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação do réu, ainda que por telefone e pelas redes sociais, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir o STF.

PF apreendeu celular na casa de Bolsonaro após determinação de Moraes. O ministro citou a utilização do aparelho para fins ilícitos e para o descumprimento das medidas cautelares. Este foi o segundo celular de Bolsonaro apreendido —outro aparelho foi confiscado pela Polícia Federal durante uma operação em julho.

Também foram impostas novas restrições. O ex-presidente está proibido de receber visitas, salvo a de seus advogados ou de pessoas previamente autorizadas pelo STF, e de usar celulares, seja diretamente ou por terceiros. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", diz a decisão.