Crise do tarifaço eleva aposta em candidatura de Tarcísio a governo de SP

A possibilidade de que Tarcísio de Freitas (Republicanos) dispute a reeleição para o governo de São Paulo em 2026 passou a ser considerada mais factível nos bastidores, após o desgaste de sua imagem com o anúncio do tarifaço dos EUA a produtos brasileiros nesta semana.

O que aconteceu

Tarifaço desgastou a imagem de Tarcísio. Membros da base aliada e da oposição entendem que as chances do governador disputar a presidência diminuíram após o desgaste sofrido com sua reação imediata ao anúncio das taxas. Na ocasião, ele responsabilizou o presidente Lula (PT) e silenciou sobre papel de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na pressão política sobre o Brasil.

A ligação do governador com o clã Bolsonaro também contribuiu para o desgaste. Tarcísio foi ministro de Jair Bolsonaro (PL) durante sua passagem pela presidência e sua figura ainda é muito associada a do ex-presidente.

"Tarcísio está focado no trabalho dele, que é o estado de SP. Naturalmente, isso envolve a reeleição", disse Guilherme Afif Domingos, secretário extraordinário de Projetos Estratégicos de Tarcísio. "Ele é candidato à reeleição", afirmou um deputado estadual que é próximo ao governador.

Ato em apoio a Bolsonaro no domingo (3) é visto como "termômetro" por correligionários de Tarcísio. Lideranças do Republicanos acreditam que governador tentará a reeleição em 2026 e observará o impacto da manifestação para avaliar que esforço deve empregar na defesa pública do ex-presidente.

Governador não foi ao ato. Na quinta (31), ele anunciou que se submeterá a uma cirurgia que o impedirá de estar presente na avenida Paulista.

Candidatura à reeleição seria "saída honrosa" para Tarcísio, diz cientista político. Para Fabrício Amorim, da PUC-SP, a rejeição à esquerda no estado, o controle da máquina e a falta de um nome competitivo na oposição favorecem o governador. Ele o vê como herdeiro dos votos que eram do PSDB no passado.

Levando em conta o atual contexto político pós-tarifaço, uma candidatura de Tarcísio de Freitas à reeleição ao governo do Estado seria uma saída honrosa, já que o cargo de governador por mais quatro anos valorizaria seu capital político, tornando-o nome natural para a disputa da presidência da República em 2030.

Fabrício Amorim, cientista político da PUC-SP

Datafolha aponta Tarcísio na frente para o governo paulista e tecnicamente empatado com Lula (PT) num eventual segundo turno para a Presidência. Nos bastidores, a avaliação é de que uma disputa pelo Planalto seria "dura", enquanto São Paulo oferece um cenário "muito mais tranquilo".

Mais encontros com prefeitos

Governador aumentou o número de encontros com prefeitos do estado, segundo dados da agenda oficial. Ao longo de 2024, Tarcísio teve 26 agendas do tipo. Neste ano, ele já superou esse número. Em sete meses (até o dia 25 de julho), conversou com prefeitos paulistas em 32 ocasiões. Em alguns casos, teve mais de um encontro com o mesmo político. O número também é maior do que o visto em 2023 (29 vezes).

Procurado, o Governo do Estado informou que encontros com prefeitos são "uma prática consolidada da atual gestão e não uma ação sazonal". Em nota, a assessoria de imprensa informou que Tarcísio "mantém uma agenda contínua de reuniões com prefeitos e vice-prefeitos de todas as regiões do estado, reafirmando seu compromisso com o diálogo e a gestão municipalista".

Todos os encontros são registrados oficialmente e visam a promoção do desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região. (...) O fortalecimento da relação institucional entre o estado e os municípios é fundamental para que São Paulo siga avançando na direção certa, com programa e projetos que fazem a diferença na vida das pessoas.

Governo do Estado, em nota enviada ao UOL

Com exceção de três prefeitos, todos os outros estiveram com Tarcísio pela primeira vez em 2025. O paulistano Ricardo Nunes (MDB), o sorocabano Rodrigo Manga (Republicanos) e o santista Rogério Santos (Republicanos) já haviam estado com o governador em anos anteriores. Os demais 22 representantes, não.

Refúgio no interior

Em meio à crise do tarifaço, governador se valeu do interior. Após o anúncio da taxação de produtos brasileiros em 50% pelos EUA no último dia 9, Tarcísio esteve em eventos oficiais em Brasília e 16 diferentes cidades de São Paulo. Das 52 agendas do mês até o dia 25, só 30 (ou 57%) aconteceram na capital.

Anúncio do tarifaço opôs Tarcísio e Eduardo Bolsonaro (PL). No último dia 15, o deputado federal, que se encontra nos EUA, acusou o governador de "subserviência servil às elites" por tentar negociar as tarifas. No último dia 24, Eduardo fez novas críticas a Tarcísio nas redes sociais.

A relação de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio deve permanecer conflituosa, uma vez que o deputado vê o governador como uma ameaça a seu próprio crescimento político. Daí, as críticas que Eduardo dispara e que deve continuar disparando enquanto Tarcísio tiver capital político relevante para disputas eleitorais.

Fabrício Amorim, cientista político da PUC-SP

Tarifaço foi oficializado na quinta (30). O decreto assinado pelo presidente americano Donald Trump aumentou de 10% para 50% a taxa cobrada de produtos exportados do Brasil para os EUA a partir da próxima quarta (6). Quase 700 produtos foram citados na lista daqueles que não serão impactados pela medida.

89% dos brasileiros acreditam que o tarifaço vai prejudicar a economia do Brasil, segundo o Datafolha. Nas ocasiões em que falou sobre o assunto no interior, Tarcísio preferiu defender a negociação das taxas junto aos EUA pelo Governo Federal e tentou despolitizar o problema.