Cotado para o Senado por SC, Carlos Bolsonaro participa de atos em 2 cidades do Estado

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, um dos nomes cotados pelo PL para concorrer ao Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026, participou de atos em duas cidades do Estado neste domingo, 3. O filho de Jair Bolsonaro (PL) esteve nas manifestações em favor do pai em Criciúma e na capital, Florianópolis.

Carlos passou o final de semana no Estado, um dos maiores redutos bolsonaristas do País. No segundo turno das eleições de 2022, Santa Catarina registrou o maior porcentual de votos no ex-presidente, sendo 69,27% dos votos válidos.

No sábado, 2, o o filho "02" de Bolsonaro almoçou com aliados na Grande Florianópolis. Já no domingo, 3, participou da manifestação em Criciúma. Mesmo sem subir no palanque, foi ovacionado pelos apoiadores do pai.

Ainda em Criciúma, o vereador tirou foto abraçado com a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), que também foi cotada por Bolsonaro para ser uma das candidatas do PL ao Senado. A parlamentar afirmou em junho deste ano que o ex-presidente ligou para ela avisando que decidiu apoiar o filho em seu lugar.

Em seguida, Carlos viajou 207 km até a capital, Florianópolis, para participar do ato pró-Bolsonaro. Lá, o vereador subiu no palanque ao lado do prefeito Topázio Neto (PSD) e do governador Jorginho Mello (PL).

Apesar da candidatura de Carlos ao Senado por Santa Catarina não ter sido confirmada oficialmente, a aparição nos atos em duas cidades foi entendida pelos catarinenses como um primeiro movimento na disputa pela vaga. A expectativa é que as visitas do filho "02" de Bolsonaro fiquem mais frequentes ao Estado.

No final de julho, Jorginho Mello negou acordo com Bolsonaro sobre a candidatura de Carlos. Segundo o governador, nos outros Estados, o ex-presidente costuma indicar todos os nomes do PL por falta de estrutura local do partido. Em Santa Cataria, como a legenda já está consolidada, segundo ele, os aliados acordaram que o ex-presidente indicará um nome, e o Jorginho Mello indicará o outro.

Carlos é vereador do Rio de Janeiro há 24 anos e pode ser a primeira vez a se candidatar a um cargo fora do Estado. O irmão mais novo, Jair Renan Bolsonaro (PL), também fez a rota migratória e foi eleito o vereador mais votado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Em junho deste ano, Carlos disse em publicação no X (antigo Twitter) que considera abrir mão da vaga do Senado pelo Rio de Janeiro para se candidatar "em Estado em que puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil".

Setores da economia catarinenses, como a indústria no Estado, já deram sinais de que não vão dar suporte à candidatura. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) afirmou que não precisa "importar" políticos de outros Estados e que o candidato ao Senado deve estar ligado aos interesses catarinenses.