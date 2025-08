Coreia do Sul começa a remover alto-falantes anti-Coreia do Norte na fronteira

Por Ju-min Park

SEUL (Reuters) - Autoridades sul-coreanas começaram a remover, nesta segunda-feira, os alto-falantes que veiculavam transmissões anti-Coreia do Norte ao longo da fronteira do país, informou o Ministério da Defesa de Seul, conforme o novo governo do presidente Lee Jae Myung busca aliviar as tensões com Pyongyang.

Pouco depois de assumir o cargo, em junho, o governo de Lee desligou as transmissões de propaganda que criticavam o regime norte-coreano, buscando reavivar o diálogo estagnado com sua vizinha.

Mas a Coreia do Norte recentemente rejeitou as aberturas e disse que não tinha interesse em conversar com a Coreia do Sul.

O desmantelamento dos alto-falantes pela Coreia do Sul, a partir de segunda-feira, é apenas uma "medida prática para ajudar a aliviar as tensões entre Sul e Norte", disse o ministério em um comunicado na segunda-feira.

Soldados puderam ser vistos desconectando os alto-falantes, montados juntos como uma parede, e retirando-os, como mostram as fotografias fornecidas pelo Ministério da Defesa.

Os países permanecem tecnicamente em guerra depois que a Guerra da Coreia de 1950-53 terminou em uma trégua e as relações se deterioraram nos últimos anos.

Propaganda transmitida por alto-falantes através da fronteira tem sido usada por ambos os lados. As relações entre Coreia do Sul e Coreia do Norte têm passado por altos e baixos ao longo dos anos.

Em 2018, o então presidente Moon Jae-in desmontou os alto-falantes, depois que seu governo concordou em interromper todos os atos hostis que poderiam ser uma fonte de tensões militares.

Mas, no ano passado, o ex-líder conservador Yoon Suk Yeol reiniciou as transmissões de propaganda e explosões de música K-pop em retaliação ao envio de balões com lixo pela Coreia do Norte ao Sul em meio ao aumento das tensões.

Desde que Seul suspendeu suas próprias transmissões de alto-falantes em junho, a Coreia do Norte parece ter parado suas transmissões, que perturbaram residentes da fronteira sul-coreana por meses, segundo autoridades do Sul.

(Reportagem de Ju-min Park e Joyce Lee)