Copasa tem queda no lucro do 2º tri com menor desempenho operacional

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de saneamento de Minas Gerais, Copasa, registrou um lucro líquido 11% menor no segundo trimestre na comparação com o período de abril a junho de 2024, com maiores custos e despesas e queda no desempenho operacional.

A Copasa apurou lucro líquido de R$289,4 milhões no segundo trimestre, enquanto seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado recuou 6,1%, para R$682,1 milhões, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira.

A margem Ebitda ajustada do período também caiu para 38%, de 41,4% no segundo trimestre do ano passado.

Já os custos e despesas sem depreciações e amortizações da companhia totalizaram R$1,04 bilhão no trimestre, contra R$980 milhões um ano antes (elevação de 6,5% ano a ano).

A Copasa atualmente é controlada em 50,03% pelo Estado de Minas Gerais, que detém 190,25 milhões de ações ordinárias da empresa, segundo dados da companhia.

Acionistas minoritários nacionais da Copasa possuem outros 22,9% das ações da companhia, enquanto os estrangeiros 26,8%.