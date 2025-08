Conselheiro de Trump publica foto que retrata Moraes algemado

Do UOL, em São Paulo

Jason Miller, conselheiro do presidente dos EUA, publicou uma foto ontem em que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, é retratado algemado durante uma manifestação bolsonarista em Fortaleza.

O que aconteceu

Ao todo, foram postadas quatro imagens do ato. Entre as fotos está a de uma bandeira com a frase "fora Moraes".

"Cenas de Fortaleza", escreveu Miller no post. Também há uma imagem de uma criança com um cartaz contra a corrupção e outra faixa pedindo anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Antes, Miller também publicou fotos de manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os atos ocorreram ontem pelo país. "O povo brasileiro quer liberdade!", disse o conselheiro de Trump no post.

The people of Brazil want FREEDOM! 🇧🇷 pic.twitter.com/wUFWukizGv -- Jason Miller (@JasonMiller) August 3, 2025

Não é a primeira vez que Jason Miller se opõe publicamente a Moraes. No mês passado, ele defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro após o STF autorizar uma busca e apreensão contra Bolsonaro. "Seja forte, presidente Jair Bolsonaro", escreveu nas redes sociais. "O mundo inteiro está assistindo às táticas ditatoriais e antidemocráticas de Alexandre de Moraes, e dezenas de milhões de pessoas o apoiam", disse.

Miller foi interrogado pela PF em 2021 por determinação de Moraes. O conselheiro de Trump foi ouvido no âmbito do inquérito sobre financiamento a manifestações antidemocráticas no Brasil.