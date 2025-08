Com a mesma doença, mãe e filha compartilham tratamento: 'Novo vínculo'

Conhecida como a epidemia silenciosa, estima-se que 80% da população brasileira com osteoporose não saiba que tem a doença. No caso da administradora de empresas Carla Davids Ferlini Rensi, moradora da capital paulista, o diagnóstico a pegou de surpresa não só pela ausência de sintomas, mas também pela idade.

"Como estou no climatério —período que antecede a menopausa—, minha ginecologista pediu para eu fazer uma densitometria óssea. Foi um exame simples e rápido. O resultado mostrou que minha massa óssea estava abaixo do esperado para a minha idade. Fui encaminhada para a reumatologista, que pediu exames complementares, avaliou meu histórico familiar e fechou o diagnóstico de osteoporose. Se não tivesse feito o exame, talvez só descobrisse após sofrer uma fratura", conta Carla, que foi diagnosticada em 2025, aos 46 anos.

Segundo a médica Martha Oliveira, mestre em saúde pública e doutora em envelhecimento pela UERJ, existe uma relação entre a menopausa e a osteoporose. "O climatério e a menopausa marcam uma queda brusca nos níveis de estrogênio, hormônio fundamental para a manutenção da massa óssea. Essa transição hormonal acelera a perda óssea e explica porque 1 em cada 3 mulheres brasileiras na pós-menopausa sofrerá uma fratura osteoporótica ao longo da vida."

No começo, Carla ficou confusa e chateada com a notícia, mas foi atrás de conhecimento, informação e contou com o apoio da mãe, que também tem osteoporose: "Enfrentar a mesma doença nos aproximou ainda mais, passamos a conversar sobre temas que antes não falávamos, como envelhecimento, autonomia, medos. A relação ganhou profundidade", diz.

Com osteoporose desde os 80 anos, a mãe de Carla, Ana Maria Davids Ferlini, afirma que a doença também chegou de forma silenciosa para ela, sem sintomas. Ela fazia a densitometria óssea regularmente, e por muito tempo teve a osteopenia, que é um estágio anterior à osteoporose.

"Fiquei assustada e achei que não ia mais conseguir fazer as coisas sozinha e que ia depender dos outros. Com o tempo entendi que continuaria tendo autonomia se me cuidasse e fizesse o tratamento certinho", comenta a aposentada.

Imagem: Arquivo pessoal

Ao saber da doença da filha, porém, a notícia foi um baque. "Nunca imaginei que uma mulher tão jovem pudesse ter a mesma doença que eu. No início ficamos abaladas, mas sabemos que o diagnóstico precoce faz toda diferença", afirma Ana, hoje com 86 anos.

O que é a doença?

A osteoporose é uma doença que afeta o esqueleto, caracterizada pela redução da densidade mineral óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, o que aumenta o risco de fraturas.

É uma condição progressiva e está associada ao envelhecimento, principalmente entre mulheres na pós-menopausa.

De acordo com a médica Martha Oliveira, a grande armadilha da osteoporose é a sua invisibilidade.

"Em geral, a doença não apresenta sintomas até que ocorra uma fratura, que pode ser a primeira e dramática manifestação clínica. Dor lombar, perda de estatura e postura encurvada são sinais tardios que sugerem perda óssea significativa", explica Oliveira, que também é CEO e fundadora da Laços Saúde, empresa especializada em cuidado de idosos.

Vamos juntas?

Com o mesmo diagnóstico, mãe e filha criaram uma rotina de cuidados juntas. Elas fazem tratamento com a mesma reumatologista, e realizam caminhadas e atividades de fortalecimento.

"É um processo de muita troca, a condição virou um novo vínculo entre nós", comenta a administradora de empresas.

Imagem: Arquivo pessoal

Atualmente, mãe e filha também fazem o mesmo tratamento. Recebem uma medicação injetável a cada seis meses, tomam cálcio e vitamina D diariamente, seguem uma alimentação balanceada e praticam exercícios para fortalecer a musculatura e aumentar a mobilidade.

Segundo a médica, a prevenção de quedas é essencial uma vez que as fraturas por fragilidade, especialmente do quadril, coluna e punho, têm consequências devastadoras, como perda da autonomia, hospitalizações prolongadas, institucionalização e aumento da mortalidade —no primeiro ano após uma fratura de quadril, até 35% dos pacientes podem morrer.

O SUS oferece tratamento para osteoporose, incluindo medicamentos e acompanhamento médico.

Aos 86, Ana diz se sentir ativa, lúcida, feliz e afirma que a osteoporose não é o fim, mas um alerta para se cuidar.

Já Carla aprendeu que ter saúde não é só ter ausência de sintomas, mas também é prevenção, adotar bons hábitos e fazer escolhas saudáveis: "Não espere sentir dor. Converse com seus médicos, faça exames, especialmente se estiver entrando na menopausa ou tiver histórico familiar. Diagnóstico precoce salva vidas".