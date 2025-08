Colheita da 2ª safra de milho atinge 81% no Centro-Sul, diz AgRural

São Paulo, 4 - O levantamento semanal de lavouras da AgRural mostra que 81% da área cultivada com milho na segunda safra, ou safrinha, 2025 estava colhida no Centro-Sul do Brasil, até quinta-feira passada, 31 de julho, em comparação com 68% uma semana antes e 95% um ano atrás.Segundo a AgRural, com a redução das chuvas em regiões que vinham mais úmidas e mais áreas prontas para colher, os produtores deram impulso aos trabalhos, que devem continuar em ritmo intenso nos próximos dias.