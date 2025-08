Chá de amora ajuda a regular hormônio e controlar glicemia; veja benefícios

O chá de amora é preparado a partir das folhas da amoreira e apresenta um sabor leve e adstringente. É bastante consumido na América do Sul e na Ásia.

Entre os principais nutrientes presentes estão os polifenóis (como ácido clorogênico, ácido gálico, quercetina e kaempferol) além de flavonoides e taninos, reconhecidos por suas propriedades antioxidantes. A bebida também fornece vitaminas A, C, E e do complexo B, além de minerais como cálcio, magnésio, ferro, zinco e potássio.

A seguir, veja os benefícios do chá de amora para a saúde e suas contraindicações.

1. Contribui com a regulação hormonal

O chá de amora pode ser usado para diminuir os sintomas da menopausa e da TPM (tensão pré-menstrual). Esse benefício ocorre pela presença de fitoestrógenos, como o beta-sitosterol.

Esses compostos naturais têm ação semelhante à do estrogênio, um hormônio sexual feminino responsável por regular o ciclo menstrual. Durante a menopausa, os níveis de estrogênio diminuem, o que pode causar sintomas como ondas de calor e alterações de humor. De forma geral, o consumo do chá pode ajudar a amenizar esses desconfortos.

2. Controla a glicemia

A bebida contribui para o controle da glicemia devido à presença de substâncias que dificultam a atuação das enzimas responsáveis pela digestão dos carboidratos. Dessa forma, a absorção dos açúcares pelo organismo se torna mais gradual, o que previne elevações bruscas dos níveis de glicose no sangue após as refeições.

3. Faz bem para os ossos

Por ser fonte de cálcio, magnésio, vitamina K e fitoestrógenos, é benéfica à saúde dos ossos. O cálcio e o magnésio contribuem com a formação e fortalecimento da estrutura óssea, já a vitamina K ajuda na fixação do cálcio nos ossos.

Já os fitoestrógenos, compostos naturais que atuam de forma semelhante ao estrogênio, auxiliam na proteção óssea, principalmente em mulheres na pós-menopausa, quando a queda dos níveis desse hormônio aumenta o risco de perda de densidade óssea. Dessa forma, o consumo do chá pode colaborar para manter os ossos mais fortes.

4. Tem ação antioxidante

Os antioxidantes fenólicos presentes no chá de amora, como a quercetina e o ácido gálico, atuam protegendo as células dos danos causados pelos radicais livres, que são moléculas que podem provocar estresse oxidativo. Esse processo está ligado ao envelhecimento precoce e ao surgimento de doenças, como problemas cardíacos e inflamações.

5. Reforça a imunidade

Por ter vitaminas e antioxidantes, o chá de amora auxilia no fortalecimento das defesas naturais do corpo. Com o sistema imunológico fortalecido, o organismo consegue combater infecções e outras doenças de forma mais eficiente.

6. Ajuda a acalmar

O chá contém substâncias que promovem o relaxamento, o que é benéfico na redução de sintomas de ansiedade e estresse. Além disso, seu consumo frequente estimula um sono mais profundo e restaurador.

Contraindicações

O chá é contraindicado para gestantes e lactantes devido à falta de estudos que comprovem sua segurança nesses grupos. Pessoas com hipoglicemia também devem ter cautela. Além disso, o consumo pode provocar reações alérgicas em algumas pessoas.

Vale destacar que os taninos, presentes na bebida, podem interferir na absorção de ferro e de alguns fármacos, como antidiabéticos orais e anticoagulantes. Por isso, recomenda-se consumi-lo fora das principais refeições e longe do horário de uso de medicamentos, com um intervalo mínimo de 1 hora.

Como consumir?

A recomendação é consumir de 1 a 2 xícaras (200 a 400 mL) de infusão por dia.

Para preparar a infusão simples, deve-se aquecer 200 mL de água e adicionar 1 colher de chá (1g) de folhas secas de amora. A bebida deve ser tampada e permanecer em infusão por 5 a 10 minutos. Após esse tempo, deve-se coar e consumir morno ou frio. Como opção, pode ser combinada com hortelã, gengibre ou hibisco para variar o sabor.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).