Casa Branca defende demissão de chefe de agência estatística e críticos alertam para erosão da confiança

Por Doina Chiacu e Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - Os assessores econômicos da Casa Branca defenderam no domingo a demissão da chefe do Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) pelo presidente Donald Trump, rebatendo as críticas de que a ação de Trump pode minar a confiança nos dados econômicos oficiais dos Estados Unidos.

Mais tarde, no domingo, Trump criticou novamente a comissária do BLS, Erika McEntarfer, sem fornecer evidências de irregularidades, e disse que nomearia um novo comissário nos próximos três ou quatro dias.

O representante de comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse à CBS que Trump tinha "preocupações reais" sobre os dados do BLS, enquanto Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, disse que o presidente "está certo em pedir uma nova liderança".

Hassett disse ao Fox News Sunday que a principal preocupação era o relatório de sexta-feira do BLS sobre as revisões líquidas para baixo, mostrando que foram criados 258.000 empregos a menos em maio e junho do que o informado anteriormente.

Trump acusou McEntarfer de falsificar os números de empregos, sem fornecer qualquer evidência de manipulação de dados. O BLS compila o relatório de empregos, que é acompanhado de perto, bem como os dados de preços ao consumidor e ao produtor.

O BLS não deu nenhuma razão para os dados revisados, mas observou que "as revisões mensais resultam de relatórios adicionais recebidos de empresas e agências governamentais desde as últimas estimativas publicadas e do recálculo de fatores sazonais".

McEntarfer respondeu à sua demissão abrupta na sexta-feira em um post na plataforma de mídia social Bluesky, dizendo que foi "a honra de sua vida" servir como comissária do BLS e elogiando os funcionários públicos que trabalham lá.

A demissão de McEntarfer aumentou as preocupações crescentes sobre a qualidade dos dados econômicos dos EUA e veio na esteira de uma série de novas tarifas sobre dezenas de parceiros comerciais, fazendo com que os mercados de ações globais caíssem à medida que Trump avançava com os planos de reordenar a economia global.

Os investidores também estão observando o impacto da surpreendente renúncia da diretora do Federal Reserve, Adriana Kugler, que abriu uma vaga no poderoso conselho do banco central norte-americano e pode abalar o que já era um processo de sucessão turbulento para a liderança do Fed em meio a relações difíceis com Trump.

Trump disse no domingo que anunciaria um candidato para ocupar a vaga aberta no Fed nos próximos dias.

(Reportagem de Doina Chiacu, Jasper Ward, Douglas Gillison, Lucia Mutikani, Dan Burns e Daphne Psaledakis)