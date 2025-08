Calendário de pagamentos do Auxílio Gás em agosto já foi divulgado; veja

O repasse do Auxílio Gás será retomado pelo governo federal no mês de agosto. O benefício é concedido de forma bimestral, sempre em meses pares. Nesta nova etapa, os valores serão depositados entre os dias 18 e 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

Entenda o que é o Auxílio Gás

O Auxílio Gás é um programa voltado para cerca de 5,4 milhões de famílias que fazem parte do Cadastro Único de programas sociais do governo. O objetivo principal é aliviar os gastos com o gás de cozinha em residências de baixa renda.

O valor liberado corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 quilos, conforme o levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o pagamento foi de R$ 108 por família.

Para se qualificar ao auxílio, a renda mensal por integrante do grupo familiar deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias atendidas pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais também estão incluídas entre as elegíveis.

Os créditos são feitos em contas bancárias convencionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser retirado dentro do prazo de até 120 dias após a liberação.