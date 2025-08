Cade abre procedimento contra a Petrobras Distribuidora e Ipiranga por divisão de clientes

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu processo administrativo contra a Ipiranga Produtos de Petróleo e a Petrobras Distribuidora por infração à ordem econômica, num procedimento que apura uma suposta divisão de mercado de distribuição de combustível.

Em relatório, a equipe técnica aponta que há indícios robustos da infração à ordem econômica e pede a abertura do processo administrativo. Além das empresas, figuram no processo o assessor comercial sênior da Petrobras distribuidora, Luis Alves Lima Filho, e o gerente da divisão rodoviária da Ipiranga, Mario Alencar Vargas Pereira.

A avaliação feita pela área técnica do Cade surgiu a partir da "Operação Margem Controlada", que apurava a prática de condutas anticoncorrenciais por parte das distribuidoras de combustível. O inquérito foi conduzido pela Polícia Civil do Paraná em conjunto com o Ministério Público do Paraná (MPPR).