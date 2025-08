Cachorro espanta ladrões que tentaram atirar em vítima durante assalto no litoral de São Paulo

Um homem foi vítima de uma tentativa de roubo no Guarujá no início da tarde de sábado, 2. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, um dos suspeitos tentou atirar contra a vítima, mas a arma falhou no momento da ação. Um cachorro, que aparece em imagens, também ajudou a espantar os criminosos. Não há informações de feridos.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia do Guarujá, segue investigando a ocorrência registrada na Alameda das Palmas. Conforme informações preliminares, dois homens em uma motocicleta teriam tentado disparar contra um pedestre na calçada, mas a arma falhou.

"Investigadores estiveram no local, mas não foram encontrados vestígios balísticos, e os comerciantes da região optaram por não registrar boletim de ocorrência", disse a SSP. Com base em análise técnica e cruzamento de dados, foi identificado um possível suspeito. "As diligências seguem em andamento para o esclarecimento dos fatos", acrescenta a pasta.