Brasil abre 166.621 vagas formais de trabalho em junho, abaixo do esperado

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil abriu 166.621 vagas formais de trabalho em junho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado foi fruto de 2.139.182 admissões e 1.972.561 desligamentos e ficou abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 171.404 vagas.

O saldo de junho ficou abaixo do resultado do mesmo mês em 2024, que teve abertura de 206.310 vagas. O saldo positivo de 1.222.591 postos de trabalho no primeiro semestre deste ano também foi inferior ao do mesmo período do ano passado, quando foram abertas 1.311.751 vagas.

Os cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos de vagas em junho, puxado pelo setor de serviços, com 77.057 postos, seguido pelo comércio, com 32.938, enquanto o setor de construção ficou na lanterna, com abertura de 10.665 vagas. Os dados são preliminares e ainda sujeitos a alterações.

(Por Victor Borges)