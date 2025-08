BP faz grande descoberta de petróleo na costa do Brasil, sua maior em décadas

(Reuters) - A BP disse nesta segunda-feira que fez sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na bacia de Santos, em águas profundas do pré-sal do Brasil.

A BP voltou o foco de seus negócios para os combustíveis fósseis no ano passado para recuperar a confiança dos investidores e reanimar ações com desempenho fraco após uma tentativa problemática de investir em energia renovável.

As ações da companhia listadas em Londres subiram 1,4% no início das negociações.

A BP, que tem planos de aumentar sua produção global de petróleo e gás para 2,3 milhões a 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2030, disse que essa foi sua décima descoberta até agora este ano, após descobertas em Trinidad, Egito, Brasil e outros.

A produção em 2024 foi de 2,4 milhões de barris de óleo equivalente. A BP espera que a produção seja menor em 2025.

A gigante petroleira, que está planejando estabelecer um novo grande centro de produção na costa do Brasil, garantiu o bloco em dezembro de 2022 no que disse serem "termos comerciais muito bons".

A BP detém 100% de participação no bloco Bumerangue, com a estatal Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) como gestora do contrato de partilha de produção.

Os resultados da análise no local de perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono, disse a BP, acrescentando que daria início à análise laboratorial, o que forneceria mais informações sobre o potencial do bloco.

A BP deve divulgar seus resultados do segundo trimestre na terça-feira.

(Reportagem de Yadarisa Shabong, em Bengaluru, e Shadia Nasralla, em Londres)