Bolsonaro usa milícias digitais, diz Moraes ao decretar prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou, na decisão que decretou prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), que o ex-presidente utilizou-se de "milícias digitais" para divulgarem entrevistas e discursos públicos dele para se esquivar das medidas cautelares.

O que aconteceu

Postagens foram realizadas sobre Bolsonaro em redes sociais de terceiros, afirmou Moraes. "Em especial por 'milícias digitais' e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos."

Ministro citou que a prática tinha a finalidade de "induzir e instigar" um país estrangeiro a tomar medidas para interferir no processo. "Sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional", disse ele, sem citar os Estados Unidos e o presidente Donald Trump.

Ex-presidente estava usando tornozeleira eletrônica. Agora, ele ficará em prisão domiciliar. "Em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro", diz a decisão.

Portanto, nessas hipóteses caracterizadoras da utilização dolosa de redes sociais de terceiros ('milícias digitais', apoiadores políticos previamente coordenados e combinados, outros investigados) para a perpetuação da conduta criminosa, não assiste razão à defesa quando aponta que 'a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital', para concluir não poder ser atribuído a Jair Messias Bolsonaro qualquer responsabilidade por atos de terceiros.