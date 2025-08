Moraes aponta culpa de filhos de Bolsonaro na ordem de prisão domiciliar

Ao decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), apontou que ele e seus filhos e aliados teriam atuado com uma estratégia de "milícias digitais".

O que aconteceu

Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro por transmissões com ele em atos de ontem. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

Mesmo sem falar nada, Bolsonaro teria desrespeitado ordem de não usar redes. Para Moraes, a conduta buscou gerar material "pré-fabricado" para alimentar militância bolsonarista e atacar o STF.

Defesa de Bolsonaro ainda não se pronunciou. Os advogados do ex-presidente foram procurados pela reportagem por telefone e mensagens, mas ainda não se manifestaram.

Moraes citou postagem nas redes no domingo. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal."

Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para as redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro.

Alexandre de Moraes, ministro do STF, ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. Ele diz que Bolsonaro participou de evento no qual "exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais".

Foram realizadas diversas postagens sobre Bolsonaro em redes sociais de terceiros, afirmou Moraes. "Em especial por 'milícias digitais' e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos."

Ex-presidente estava usando tornozeleira eletrônica. "Em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro", diz a decisão.

Ministro fala em "modus operandi criminoso" com utilização de redes sociais de terceiros. Ele ressalta que apoiadores de Bolsonaro e seus filhos, deliberadamente, utilizaram as falas e a participação — ainda que por telefone e pelas redes sociais — , do réu para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir" o STF.

Ministro determinou apreensão dos celulares de Bolsonaro. Ele cita a utilização dos aparelhos para fins ilícitos e para o descumprimento das medidas cautelares.

Também foram impostas novas restrições ao ex-presidente. Ele está proibido de receber visitas, salvo a de seus advogados ou de pessoas previamente autorizadas pelo STF, e de usar celulares, seja diretamente ou por terceiros.