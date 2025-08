Bioenergia Brasil e Unica dizem confiar em estratégia do governo sobre tarifas

São Paulo, 4 - Diante da decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre produtos brasileiros, a Bioenergia Brasil e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) manifestaram apoio à atuação do governo federal na defesa dos interesses estratégicos do País, especialmente no setor dos biocombustíveis.Em nota oficial, as entidades ressaltaram que confiam na condução do governo brasileiro "com equilíbrio e estratégia" frente à disputa comercial. "O comércio entre Brasil e Estados Unidos tem longa trajetória de cooperação mútua e o etanol é exemplo claro de como uma agenda conjunta pode gerar benefícios para as economias, as populações e o clima global", dizem.As entidades também mencionaram programas como o RenovaBio, o Combustível do Futuro e o Mover como provas da coerência entre a política energética nacional e os compromissos internacionais assumidos pelo País, como o Acordo de Paris. "O Brasil é referência global em mobilidade de baixo carbono", destacaram.Segundo a Bioenergia Brasil e a Unica, o etanol brasileiro é uma das soluções "mais eficazes e acessíveis" para a descarbonização dos transportes, por combinar baixa intensidade de carbono com critérios robustos de sustentabilidade. Além disso, o setor gera empregos e renda em mais de mil municípios, sendo "peça-chave na transição energética e na economia verde brasileira".