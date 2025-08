Atos fortalecem bolsonarismo raiz, mas mostram dificuldade de furar a bolha

As manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ontem renovaram as forças do bolsonarismo raiz, mas mostraram as limitações do segmento em dialogar com integrantes de outros campos ideológicos, na opinião de especialistas consultados pelo UOL.

O que aconteceu

Para cientistas políticos, atos de domingo foram demonstração de força. Professores como Luciana Santana, da Universidade Federal de Alagoas, e Eduardo Grin, da FGV-SP (Fundação Getulio Vargas de São Paulo), acreditam que os atos mostraram que a extrema direita ainda consegue levar um número razoável de pessoas para as ruas.

Capacidade de mobilização revela "uma força política que não se pode ignorar", diz Grin. Cientista político e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Claudio André de Souza acredita que o movimento é estratégico e visa gerar "pressão política efetiva" —principalmente sobre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional.

Mobilização, para especialista, não fura a bolha. Eduardo Grin afirma que o bolsonarismo mostra capacidade de mobilização, mas ela está cada vez mais restrita aos cerca de 12% do eleitorado —percentual considerado bolsonarista raiz, segundo pesquisa Genial/Quaest--, o que não é pouco num cenário eleitoral, destaca.

Atos superaram expectativas dos próprios bolsonaristas. O deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) afirmou ter ficado surpreso com a quantidade de manifestantes, considerando o número de atos no mesmo dia. "A Paulista nos impressionou", disse Bove, sobre manifestação em São Paulo.

Estou chegando aqui agora na manifestação de Fortaleza, que foi gigantesca. Acho que só vi algo parecido aqui na época do impeachment da Dilma. Então, foi bem acima das expectativas.

Eduardo Girão, senador (Novo-CE)

Forte nas ruas, tóxico nos bastidores

Especialistas destacam ausência de governadores. Dos nomes de maior reconhecimento, apenas o governador do Rio, Cláudio Castro (PL) foi a um ato (em Copacabana). Para os cientistas políticos, o fenômeno sinaliza uma tentativa de se afastarem do viés radicalista e até antipatriótico (devido ao tarifaço) associado às manifestações.

Para 89% dos brasileiros, tarifaço vai prejudicar a economia. Com entrada em vigor a partir da próxima quarta-feira (6), a cobrança de 50% de taxas para itens brasileiros exportados para os EUA é fruto de articulações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está desde março no país.

Por que os governadores não apareceram hoje? Eles são autoridades que representam o Estado brasileiro. Nas suas unidades, mas são representações do Estado. E ficou muito claro que o movimento e as atitudes do filho de Jair Bolsonaro são de estar concentrando as forças para desgastar e atacar o Estado brasileiro

Luciana Santana, cientista política e professora da Universidade Federal de Alagoas

Ausência faz governadores evitarem narrativa mais radical. Para Souza, eles optaram por uma postura "mais pragmática" e não precisaram se expor em ataques ao STF e ter que defender o tarifaço.

Prefeito e vice-prefeito de São Paulo foram exceções. Presentes no ato da Paulista, Ricardo Nunes (MDB) e Mello Araújo (PL) demonstraram um alinhamento acima da média com Bolsonaro em um momento delicado. No ano passado, Nunes buscou o apoio do ex-presidente para disputar o Palácio Anchieta.

Isso mostra um pouco dessa dificuldade que alguns setores ainda têm de se dissociar completamente do bolsonarismo. Bolsonaro ainda mostra capacidade de reter alguns setores. Ao mesmo tempo que outros, como os governadores, já mostram que não necessariamente embarcarão e assinarão tudo aquilo que o bolsonarismo mais radical tem buscado implementar

Eduardo Grin, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas

Bolsonaristas negam que atos mudem cenário para Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo Bove, a ausência do governador foi "justificada" e "pouco importa". Tarcísio passou por cirurgia neste domingo e é apontado nos bastidores como um dos favoritos para representar a direita nas urnas em 2026.