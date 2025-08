Ataque a tiros após festival deixa duas pessoas mortas em Los Angeles

Duas pessoas morreram em um ataque a tiros em Los Angeles na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Vítimas estavam no local onde, horas antes, acontecia uma "after party" de um festival de música eletrônica. A festa, que não tinha relação oficial com evento Hard Summer, foi sediada em um galpão abandonado a 14 quilômetros de distância do local do festival.

Um homem foi declarado morto ainda no local do crime. Uma mulher foi socorrida ao hospital, mas também não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu por volta das 2h de hoje (6h, no horário de Brasília).

Além dos dois mortos, outras seis pessoas foram baleadas no ataque. Elas não tiveram identidades divulgadas, mas foram levadas em ambulâncias e em carros particulares para hospitais da região.

Homem armado foi preso no local duas horas antes do ataque. Segundo a polícia de Los Angeles, por volta das 23h de ontem (3h de hoje, no horário de Brasília) oficiais foram até o local após uma denúncia de que uma pessoa armada teria entrado na festa. A pessoa em questão foi detida e o galpão foi esvaziado.

Autor do crime não foi preso até o momento. A polícia de Los Angeles pediu que qualquer pessoa que tivesse pistas sobre o crime procurasse o órgão.