Deputado diz que Bolsonaro 'saiu correndo' do PL para respeitar cautelar

O deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "saiu correndo" da sede do PL na tarde de hoje, em Brasília, momentos antes do STF determinar sua prisão domiciliar. Bove diz ter sido a última pessoa a estar com Bolsonaro antes do anúncio da medida.

O que aconteceu

Ex-presidente estava preocupado em cumprir medida cautelar. Bove contou que tentou estender a conversa, mas Bolsonaro disse que precisava ir embora às 17h para não infringir as regras determinadas por Alexandre de Moraes, ministro do STF. O ex-presidente mencionou que não poderia passar perto de embaixadas, por exemplo.

"Quase fui com ele no carro, mas terminei vindo para o aeroporto", afirmou Bove. Segundo ele, Bolsonaro estava contente com as manifestações em vários pontos do país ontem e foi cauteloso em relação aos próximos passos a serem dados por seus apoiadores. "Vamos aguardar, um dia após o outro", ele comentou.

Bolsonaro estava um pouco menos comunicativo, segundo o deputado estadual. Ele relatou também que Bolsonaro soluçava muito. Alvo de uma facada na barriga durante a campanha eleitoral de 2018, o ex-presidente sofre com problemas no sistema digestivo desde então.

Após a facada, Bolsonaro sofre com crises de soluço, que refletem a forma como ele faz suas refeições. De acordo com Cláudio Birolini, médico que o operou após o atentado, ele precisaria comer mais devagar e mastigar melhor os alimentos para resolver o problema. Já aconteceu, inclusive, dos soluços evoluírem para vômitos.

Bove avaliou como "péssimo" o impacto que a prisão terá entre os bolsonaristas. "Desmotiva aqueles que se animavam a ir à rua e expõe ainda mais o presidente", disse o deputado estadual. Ontem, ele foi um dos oradores no ato realizado na avenida Paulista em apoio a Bolsonaro.

Decreto de prisão domiciliar

Prisão domiciliar foi determinada por Moraes por volta de 18h de hoje. No documento, o ministro afirma que Bolsonaro infringiu regras anteriormente determinadas por medidas cautelares.

As condutas praticadas por Jair Messias Bolsonaro, para embaraçar a ação penal que tramita nesta Suprema Corte, se alinharam ao modus operandi de seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro, inclusive com a instrumentalização das redes sociais, a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à Soberania nacional

Alexandre de Moraes, ministro do STF, em trecho da decisão que determina a prisão domiciliar de Bolsonaro

Moraes citou postagens nas redes e participação dele por vídeo no ato do último domingo. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal.".

PF apreendeu celular na casa de Bolsonaro após determinação de Moraes. O ministro citou a utilização do aparelho para fins ilícitos e para o descumprimento das medidas cautelares. Este foi o segundo celular de Bolsonaro apreendido — outro aparelho foi confiscado pela Polícia Federal durante uma operação em julho.

Também foram impostas novas restrições. O ex-presidente está proibido de receber visitas, salvo a de seus advogados ou de pessoas previamente autorizadas pelo STF, e de usar celulares, seja diretamente ou por terceiros. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", diz a decisão.