Ambev e Savixx investem R$90 mi em nova estrutura no Porto do Rio

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambev anunciou o investimento de R$90 milhões em uma nova estrutura de recebimento e armazenamento de malte no Porto do Rio de Janeiro, inaugurada nesta segunda-feira, parte de estratégia para ampliar eficiência logística.

O anúncio foi feito em parceria com a Savixx e a Ambev afirmou que a nova operação funcionará como uma central de "agilidade e alta capacidade" para o setor, com expectativa de movimentar 200 mil toneladas de malte por ano, com remessas tanto nacionais quanto internacionais, em uma área de 20 mil metros quadrados. A companhia não discriminou o valor do aporte pela Savixx, que atua em processos de importação, exportação, distribuição e logística, dentro dos R$90 milhões.

O malte que chega no Porto do Rio será utilizado, majoritariamente, para a produção de cervejas premium da Ambev, como Corona, Spaten, Original e Stella Artois, abastecendo as fábricas e mercados da companhia na região Sudeste.

No Brasil, o ingrediente, fundamental na produção de cerveja, chegará de maltarias do Rio Grande do Sul e do Paraná. Internacionalmente, os insumos virão do Uruguai e da Argentina, países onde a Ambev tem operações e cultivo de malte. Segundo a companhia, essa será a primeira vez que um porto do Rio de Janeiro recebe malte desses dois países sul-americanos.

O malte que chegar ao Porto será destinado a abastecer as fábricas da Ambev no bairro de Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, e nos municípios de Petrópolis, Piraí e Cachoeiras de Macacu, todos no Estado do Rio de Janeiro.

"O Rio de Janeiro se consolida como um polo do setor cervejeiro, sendo referência para outras regiões", disse a vice-presidente relações corporativas e impacto da Ambev, Carla Crippa, em comunicado à imprensa, acrescentando que, nos últimos dois anos, os investimentos no Estado somaram mais de R$150 milhões.

A expectativa é de que o investimento melhore a eficiência e o custo para a logística até as fábricas da Ambev no Rio, uma vez que é mais rápido transportar o malte do porto da região por meio dos atuais modais, como via caminhoneiros.

O anúncio ocorre durante o Mês da Cerveja, data simbólica para o setor que, em 2024, representou 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, com faturamento de R$455 bilhões, tendo como destaque o crescimento dos rótulos premium e de cervejas zero álcool no país.

(Por Patricia Vilas Boas)