Alexandre Ramagem sobre domiciliar de Bolsonaro: 'Ditadura escancarada'

O deputado Alexandre Ramagem (PL) afirmou em sua conta no X que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro é "uma afirmação de regime de exceção" e uma "ditadura escancarada".

O que aconteceu

A base bolsonarista reagiu apontando para uma "vingança política" na determinação de prisão domiciliar. As manifestações acontecem após o ministro Alexandre de Moraes determinar hoje a prisão do ex-presidente e ordenar o confisco de seu celular.

Segundo Ramagem, a medida foi tomada devido à participação de Bolsonaro "em conteúdo audiovisual de terceiros". O deputado afirmou que Moraes "demonstra não poder voltar atrás" e o classificou como "um descontrolado dependendo da solidariedade dos outros ministros do Supremo e do presidente do Senado".

Líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho disse, também no X, que Bolsonaro é "alvo" de "uma única delação premiada" e tem sua liberdade "cerceada por crime de opinião". Na publicação em sua conta, Marinho convocou todos os senadores da República a "honrarem seus mandatos" e pediu um impeachment contra Moraes.

O senador e líder do Partido Liberal no Senado, Carlos Portinho, afirmou que a decisão de Moraes de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar representa uma tentativa de silenciar o principal líder da oposição e uma violação ao Congresso Nacional. Portinho anunciou que vai trabalhar pela abertura de um processo de impeachment contra o magistrado

O deputado Ciro Nogueira afirmou tratar-se de um "dia triste" para ele e "para dezenas de brasileiros". "A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a Justiça irá prevalecer no final", disse.

Deputado Nikolas Ferreira (PL) chamou de "várzea" a motivação para domiciliar de Bolsonaro. O deputado mineiro usou sua conta no X para dizer que a prisão foi determinada após os filhos do ex-presidente postarem conteúdo dele nas redes sociais. No último domingo, Ferreira fez um discurso incisivo a favor de Bolsonaro e contra o STF (Supremo Tribunal Federal) — ele ligou para o ex-presidente durante a manifestação bolsonarista na avenida Paulista e mostrou seus apoiadores.

Líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL) chamou domiciliar de "ditadura declarada". Também no X, afirmou que Alexandre de Moraes está se "vingando politicamente" de Bolsonaro e que "acabou a democracia no Brasil".