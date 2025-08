Alemanha deveria considerar sanções a Israel, diz parlamentar sênior

Por Markus Wacket

BERLIM (Reuters) - Uma parlamentar sênior da coalizão do chanceler alemão, Friedrich Merz, disse nesta segunda-feira que Berlim deveria considerar sanções a Israel, incluindo uma suspensão parcial das exportações de armas ou a suspensão de um acordo político em toda a União Europeia.

O apelo de Siemtje Moeller, vice-líder da facção parlamentar do Partido Social Democrata (SPD), reflete o acirramento da retórica de Berlim contra Israel, que, no entanto, ainda não produziu nenhuma mudança importante na política em relação ao país.

Moeller, cujo SPD entrou em uma coalizão com os conservadores de Merz este ano, escreveu uma carta aos parlamentares do SPD após retornar de uma viagem a Israel com o ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul, na semana passada.

"Minha avaliação é que o governo israelense fará poucos movimentos sem pressão. Se essas melhorias concretas não se materializarem em um futuro próximo, deve haver consequências", disse ela na carta, vista pela Reuters.

O reconhecimento de um Estado palestino não deve ser "tabu", disse ela, acrescentando que as declarações israelenses de que não havia restrições à ajuda a Gaza não eram convincentes.

Ao mesmo tempo, Moeller exigiu a libertação imediata e incondicional dos reféns mantidos pelo Hamas. Ela disse que o Hamas não deve mais desempenhar um papel em um futuro político em Gaza. "Ele deve ser desarmado, seu reinado de terror deve terminar".

Países ocidentais intensificaram os esforços para exercer pressão sobre Israel, com Reino Unido, Canadá e França sinalizando sua disposição de reconhecer um Estado palestino no território ocupado por Israel na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro.

Israel criticou França, Reino Unido e Canadá, dizendo que sua decisão recompensará o Hamas.

Os críticos argumentam que a resposta da Alemanha continua excessivamente cautelosa, moldada por um sentimento duradouro de culpa histórica pelo Holocausto e reforçada pelo sentimento pró-Israel em círculos influentes da mídia, enfraquecendo a capacidade coletiva do Ocidente de aplicar uma pressão significativa sobre Israel.

A guerra de Gaza começou quando o Hamas matou mais de 1.200 pessoas e fez 251 reféns em um ataque transfronteiriço no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, de acordo com dados israelenses.

Desde então, a guerra aérea e terrestre de Israel na densamente povoada Gaza já matou mais de 60.000 palestinos, de acordo com autoridades de saúde do enclave. Um número cada vez maior de civis está morrendo de fome e desnutrição, afirmam as autoridades de saúde de Gaza, com imagens de crianças famintas chocando o mundo e intensificando as críticas a Israel por causa de suas restrições à ajuda ao enclave.

Israel culpa o Hamas pelo sofrimento em Gaza, mas, em resposta a um crescente clamor internacional, anunciou medidas na semana passada para permitir que mais ajuda chegue à população, incluindo a interrupção dos combates durante parte do dia em algumas áreas, a aprovação de lançamentos aéreos e o anúncio de rotas protegidas para comboios de ajuda.