Ações europeias se recuperam após liquidação, mercado suíço cai

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, recuperando-se de mínimas de seis semanas, com a alta nas ações do setor bancário compensando a queda no mercado da Suíça após uma pesada tarifa de 39% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos suíços.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,9%, com a maioria dos principais mercados regionais, exceto as ações suíças, recuperando-se das perdas acentuadas de sexta-feira, quando as preocupações com as tarifas e um relatório fraco de emprego dos EUA prejudicaram o sentimento.

O índice SMI de Zurique caiu 0,2% com a retomada das negociações após um fim de semana prolongado. A Suíça ficou atordoada na sexta-feira depois que Trump a atingiu com uma das tarifas mais altas em sua redefinição do comércio global, com associações industriais alertando que dezenas de milhares de empregos estão em risco.

As ações dos fabricantes suíços de relógios de luxo Richemont e Swatch caíram 1,3% e 2,3%, respectivamente.

"É compreensível a Suíça estar ficando para trás. As empresas mais expostas aos fluxos de comércio internacional parecem estar sob maior pressão. Entretanto, um declínio de um 0,25% não é particularmente significativo", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

A Suíça está pronta para fazer uma "oferta mais atraente" nas negociações comerciais com Washington, disse seu governo nesta segunda-feira.

Os bancos foram um ponto positivo do dia, com as ações dos credores britânicos subindo depois que a Suprema Corte do país anulou uma decisão sobre comissões de financiamento de automóveis, aliviando os temores entre os bancos sobre um mecanismo de compensação que alguns analistas haviam alertado que poderia chegar a dezenas de bilhões de libras.

O Lloyds avançou 9%, enquanto o Close Brothers subiu 24%. O Barclays, o Bank of Ireland e o Santander ganharam mais de 2% cada um.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,66%, a 9.128,30 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,42%, a 23.757,69 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,14%, a 7.632,01 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,89%, a 40.697,38 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,84%, a 14.386,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,35%, a 7.729,71 pontos.

(Reportagem de Twesha Dikshit, Medha Singh e Ragini Mathur em Bengaluru)