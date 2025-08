Ações da China e de Hong Kong se recuperam após forte perda semanal

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong registraram ganhos nesta segunda-feira, recuperando-se das fortes quedas da semana passada, com os setores de defesa e tecnologia liderando os ganhos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,66%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,39%. O setor de defesa liderou a alta do mercado onshore, com um ganho de 2,9%. O setor de semicondutores sbiu 1% e as ações relacionadas à IA avançaram 0,9%.

A recuperação nesta segunda-feira ocorreu depois que os mercados registrarem na semana passada suas maiores perdas desde abril. A tendência altista das ações chinesas começou a mostrar sinais de desaceleração, uma vez que a tão esperada reunião do Politburo e as negociações tarifárias com os Estados Unidos não resultaram em surpresas positivas.

"O sentimento do mercado está se tornando mais volátil, uma vez que os catalisadores positivos estão perdendo força", disse a Citic Securities em uma nota, acrescentando que os investidores podem mudar o foco para setores defensivos ou indústrias com trajetórias claras de crescimento.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,92%. O setor de tecnologia saltou 1,6% e as ações relacionadas à IA subiram 1,7%

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,25%, a 40.290 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,91%, a 3.147 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,24%, a 23.378 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,04%, a 4.197 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,02%, a 8.663 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)