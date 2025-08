Três corpos são encontrados após desabamento em mina no Chile; dois trabalhadores seguem desaparecidos

Os corpos de três mineiros já foram encontrados pelas equipes de resgate após o desabamento ocorrido na mina de cobre El Teniente, no Chile. O acidente, que aconteceu na quinta-feira (31), deixou ainda dois trabalhadores desaparecidos e nove feridos.

Informações de Naïla Derroisné, correspondente da RFI em Santiago, e agências

"Lamentamos profundamente a descoberta de outros dois companheiros sem vida", declarou a estatal Codelco, proprietária da mina, em comunicado. Os dois cadáveres foram localizados neste domingo (3), na mesma área onde o primeiro já havia sido encontrado na véspera. Pelo menos 100 socorristas participam das operações de busca e seguem mobilizados para tentar localizar os dois desaparecidos.

Do lado de fora da mina, as fotos dos desaparecidos estão penduradas sobre uma bandeira chilena. Um dos mineiros, com a voz trêmula, deu seu depoimento ao microfone da emissora nacional de televisão: "A gente estava saindo da mina quando nossos colegas estavam entrando. Foi por meio da imprensa que soubemos que eles ficaram presos depois do acidente. É muito difícil... A gente espera um milagre e que tudo termine bem".

A operação de resgate é lenta e delicada, pois a área foi danificada. "Tivemos que mudar de método. Não estamos mais cavando com máquinas manuais, mas sim com máquinas controladas à distância, para proteger nossas equipes de resgate", explicou Andrés Músic, diretor-geral da Codelco, a empresa pública que administra a mina.

Os mineiros estavam trabalhando em obras de expansão da El Teniente, considerada a maior mina subterrânea de cobre do mundo, com 4.500 quilômetros de galerias. A mina está localizada na cidade de Rancagua, a 100 km de Santiago.

A tragédia ocorreu a cerca de 1.200 metros de profundidade, após um "evento sísmico" cuja origem, natural ou ligada às perfurações, ainda está sendo investigada.

O presidente chileno, Gabriel Boric, visitou os familiares das vítimas no sábado (2). "Por que este acidente aconteceu? Quem é o responsável? As famílias vão precisar de respostas. Mas, por enquanto, toda a nossa energia deve estar concentrada no resgate", disse o chefe de Estado.

Mineração no Chile é considerada uma das mais seguras do mundo

As atividades da mina foram suspensas pelo Ministério da Mineração do Chile para facilitar o trabalho das equipes de resgate, que contam com especialistas que atuaram no resgate dos 33 mineiros presos no Atacama em 2010.

El Teniente produziu 356 mil toneladas de cobre no último ano, o que corresponde a 6,7% da produção nacional. O Chile lidera a produção mundial do metal, com 5,3 milhões de toneladas anuais.

Apesar do acidente, o setor de mineração chileno é considerado um dos mais seguros do mundo, com um índice de mortalidade de 0,02% em 2023, segundo o Serviço Nacional de Geologia e Minas.