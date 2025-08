'Excelente para corridas curtas': tênis da Under Armour está por R$ 171

Quem gosta de correr com aquela sensação de conforto nos pés pode curtir o Charged Great, da Under Armour, que está com um preço atrativo na Maratona de Ofertas da Netshoes. Ao usar o cupom "DESCONTOUOL" na hora de finalizar a compra, o modelo sai por R$ 170,99 —ou seja, 43% mais barato.

De acordo com o fabricante, o tênis possui tecnologias de amortecimento e tração para proporcionar mais segurança e conforto nas passadas. Descubra detalhes sobre o tênis e as principais impressões de quem já o usou:

Como resgatar o cupom de desconto?

Clique no botão "COMPRAR" em um dos produtos acima para ser redirecionado para o site ou app (caso o tenha instalado no celular) da Netshoes

Selecione a cor, a numeração desejada e clique em "COMPRAR"

Na tela com o resumo da compra, vá no campo "Cupom de desconto" e adicione o código " DESCONTOUOL "

" Clique em "Finalizar" para concluir a compra

O cupom não funciona para produtos com o selo "Seleção", que fica destacado do lado esquerdo da página do produto.

O que diz a Under Armour sobre o tênis

Possui cabedal em tecido dupla frontura para mais resistência e respirabilidade

A palmilha Cellfit promete aumentar a sensação de maciez

Solado em High Abrasion Rubber, borracha que promete mais tração e segurança nas passadas

Com tecnologia Charged Cushioning, capaz de gerar amortecimento e retorno de energia durante as corridas

Tem um puxador para facilitar na hora de calçar

Indicado para corridas de até 5 km

Disponível nos tamanhos 34 a 43

Tênis de corrida da Under Armour está disponível em cores como cinza e preto; preços variam Imagem: Reprodução/ Netshoes O que diz quem usou

Esse tênis tem uma nota média de 4,7 (do total de cinco) na Netshoes, somando mais de 500 avaliações.

Tênis muito bonito e de ótima qualidade. Chegou no tempo previsto com exatidão ao prazo da entrega, o qual também estava muito bem condicionado. Foi um presente para minha irmã, ela achou perfeito nos detalhes, muito confortável e com cor diferenciada, destacando-se dos demais. Aprovado e recomendado. Rodolfo

O tênis é lindo, confortável e ótimo para treinar. Ana Beatriz de Sousa

Produto de qualidade e excelente para corridas curtas. Eu utilizo ele para correr 5 km. É bonito, confortável e o tamanho é padrão. Dalton

Pontos de atenção

Alguns consumidores alegam que a forma é maior do que o esperado, e ainda há relatos de partes do calçado que descolaram.

O tênis é bom e vale a pena comprar. Não corri e nem treinei com ele ainda, mas parece ser mt bom. É confortável. A forma dele é um pouco grande, então não precisa pedir um número maior do que o seu. Ele é um pouquinho pesado, mas nada que vá atrapalhar. O solado dele é bem grosso e alto. Alice

O bico do tênis esquerdo veio com defeito. Descolando. Gabriel

O tênis é confortável e bonito, porém veio com o bico descolado. Chegou dois dias antes da entrega e solicitei a troca. Ainda assim, indico a compra. Caroline

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.