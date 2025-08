Tarcísio deve ter alta hoje; procedimento médico impediu ida a ato em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), passou por procedimento médico na tireoide na tarde de hoje, simultaneamente ao ato bolsonarista em São Paulo, o que o impediu de participar.

O que aconteceu

Governador deve receber alta ainda na noite de hoje. Poucas horas após a intervenção, o governador será liberado e deve cumprir agenda interna em seu gabinete amanhã, no Palácio dos Bandeirantes, informou a assessoria.

Por causa da intervenção médica, Tarcísio não foi ao ato bolsonarista na avenida Paulista. Aliados de Jair Bolsonaro se reuniram na capital paulista hoje para pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes e firmar apoio ao ex-presidente, que cumpre medidas cautelares importas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e não pode sair de casa aos fins de semana.

O governador realizou um procedimento na tireoide sem intercorrências, segundo o Governo de São Paulo. Realizada no Albert Einstein, a radioablação por ultrassonografia de tireoide trata nódulos na região anterior do pescoço utilizando uma agulha e um aparelho de ultrassom.

O procedimento de radioablação por ultrassonografia ao qual o governador Tarcísio de Freitas foi submetido, na tarde deste domingo (03), ocorreu sem intercorrências. A alta está prevista para a noite de hoje. Nesta segunda-feira (04), o governador cumprirá agenda interna em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes.

Governo de São Paulo, em nota

Organizador do ato, Silas Malafaia criticou a ausência de governadores na Paulista. Além de atacar Moraes, o pastor sentiu falta de antigos aliados de Bolsonaro: "Cadê aqueles que dizem ser opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que fica aprovado? Até aqui, Bolsonaro é insubstituível".

Tarcísio esteve nas últimas manifestações bolsonaristas, incluindo o ato de 29 de junho. Naquela ocasião, ele fez um discurso em tom eleitoral, com críticas à política econômica do governo Lula e elogios a Bolsonaro — mas evitando ataques ao ministro do Supremo. Ele é aliado de longa da data de Bolsonaro, com quem atuou como ministro da Infraestrutura em sua gestão.

O ato em São Paulo

Sem a família Bolsonaro e sem o governador de São Paulo presentes, o ato bolsonarista na avenida Paulista teve como destaque o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O parlamentar pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes e ligou para Jair Bolsonaro por videochamada.

Discurso de Nikolas mirou ataques a Moraes e Lula. "Nós não vamos nos curvar a você", disse o deputado. Ele também afirmou que quer ver o ministro do STF "atrás das grades". "Tenho um recado para te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E eu posso também usar pente de cabelo".

Deputado mineiro mostrou avenida Paulista para Bolsonaro. "Você não pode falar, mas pode ver", afirmou o parlamentar. Bolsonaro cumpre medidas cautelares e está proibido de sair de casa aos fins de semana. Ele está em Brasília. Nikolas é um dos nomes mais expressivos do bolsonarismo.

Nikolas não citou Eduardo Bolsonaro em seu discurso. O filho do ex-presidente e seu aliado nos EUA, Paulo Figueiredo, publicaram críticas ao deputado e afirmaram que esperavam mais engajamento do deputado com as ações de Donald Trump.

Além de Tarcísio, Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente também estiveram ausentes no ato da Paulista. A ex-primeira-dama decidiu ficar em Belém, onde participou de uma agenda do PL Mulher no sábado. Os filhos também não subiram no trio da Paulista —Flávio participou do protesto no Rio, Carlos em Santa Catarina e Eduardo está nos EUA.

Sem a presença deles, vereadores e deputados também discursaram. "Vão falar que flopou. Flopou aonde?", disse o deputado Marco Feliciano, minimizando possíveis críticas sobre o tamanho do ato. "Os senadores não fazem a lição de casa", afirmou o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, em referência ao pedido de impeachment contra Moraes. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também participou do ato, mas não discursou.

Aliados celebram Paulista cheia: 'Prova inconteste da liderança', dizem. O ex-assessor e ainda aliado do ex-presidente, Fábio Wajngarten afirmou ao UOL que a manifestação de hoje mostra que "mesmo com cautelares inconcebíveis a população foi às ruas em sua defesa e deferência".

Símbolos dos EUA e pedido de impeachment para 'Xandão'

Manifestantes usaram símbolos dos EUA e pediram o impeachment de Alexandre de Moraes. Os apoiadores também levaram faixas agradecendo a Trump —o presidente norte-americano anunciou sanções ao ministro do STF, além de oficializar a tarifa de 50% aos produtos brasileiros —que entra em vigor no dia 6. Outras capitais também convocaram manifestações.

Coro de "fora Xandão" foi puxado por locutor do evento. O ministro do STF é criticado pelos bolsonaristas devido ao julgamento contra o ex-presidente na trama golpista e dos atos antidemocráticos.

Eles acharam que íamos desistir. Se lascou, Alexandre de Moraes, porque enquanto houver um brasileiro de verde e amarelo, nós não vamos se curvar a você.

Nikolas Ferreira, deputado federal