'Setores contra a floresta estão ganhando de 7 a 1', diz Ângela Mendes

Para Ângela Mendes, coordenadora do Comitê Chico Mendes e filha do líder seringueiro assassinado em 1988, o Brasil vive um momento crítico para a causa amazônica: retrocessos na legislação ambiental, falta de estrutura dos órgãos de fiscalização, invasões em reservas extrativistas e aumento da violência contra indígenas e ativistas.

Os setores que são contra a conservação da floresta estão ganhando de 7 a 1 da gente, porque estão com toda a força no Congresso. Como um país que vai receber a COP 30 está vivendo tudo isso? Ângela Mendes, coordenadora do Comitê Chico Mendes

Ela acredita que a realização da conferência em plena Amazônia pode ser uma oportunidade de sensibilizar lideranças e opinião pública para a importância da floresta no contexto global das soluções climáticas. "Para defender, é preciso conhecer. Muitos movimentos vão estar lá para serem ouvidos, e nós também, levando a história e o legado do Chico", diz.

A ativista trabalha com essa mesma visão nos programas do comitê, cujo foco principal é a formação de jovens lideranças da floresta. Segundo ela, a juventude nem sempre conhece a história por trás do seu território, pois muitos já nasceram com a terra conquistada e não sabem da luta para que se tornasse um território protegido. "É muito importante que eles estejam no seu território, entendam a história dele e seu papel ali dentro. O jovem é o presente e o futuro da reserva extrativista."



Leia a seguir a entrevista.

Desde 2016 o Comitê Chico Mendes trabalha com foco principal no público jovem. Conte sobre os trabalhos recentes do comitê e porque a juventude é tão importante para a floresta.

A gente acabou de finalizar um trabalho de formação em comunicação de jovens indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos, que é parte do Projeto Bengo, financiado pelo WWF Brasil. Foi um projeto muito interessante, porque uniu jovens de três paisagens diferentes da Amazônia, em Rondônia, no Tapajós e no Acre. Dessa formação saiu uma campanha muito bonita, de proteção das reservas, voltada para as pessoas do próprio território. Eles também criaram uma aliança que chamaram de Aliança das Amazônias.

Temos também impulsionado outros coletivos, como o Varadouro, que atua para mobilizar e engajar a juventude da floresta, reunindo jovens de todas as reservas extrativistas do Acre e também o público do entorno, não somente das reservas. E, recentemente, olhando para essa questão de gênero, começamos a apoiar algumas associações de mulheres extrativistas, mas ainda como um embrião.



A formação de jovens lideranças é crucial para nós. As gerações mais antigas se cansam, precisam ir para a cidade para se cuidar e, se não tiver sucessão de geração, muito dificilmente o território vai se manter como é hoje.

Mas os jovens nem sempre conhecem a história por trás do seu território, de lideranças como o Chico. Muitos já nasceram com a reserva extrativista conquistada e não sabem do movimento e da luta que houve para que isso hoje seja um território protegido. Por isso, é muito importante que os jovens estejam no seu território e entendam seu papel ali dentro. A gente se inspira muito em uma carta que meu pai deixou pra eles. O jovem é o presente e o futuro da reserva extrativista. Eles querem permanecer, mas precisam ter condições para isso.

Um levantamento recente do Info Amazônia mostrou que as reservas extrativistas estão sob risco. Entre 2000 e 2024, a área total das reservas no país teve redução de 87 mil quilômetros quadrados, por conta de mudanças na legislação, e existem ainda em tramitação diversos projetos que propõem novas reduções. Como impedir uma perda ainda maior dessa que é uma das principais conquistas da atuação do seu pai?

Essas tragédias infelizmente nascem lá na casa do povo, no Congresso, para atender os interesses do agronegócio e da mineração. A estratégia é tanto abrir precedentes e fragilizar a reserva quanto mudar outras categorias de unidades de conservação, tirando a proteção integral e beneficiando a exploração.

O PL 6024, por exemplo, pretende não somente reduzir a reserva extrativista Chico Mendes, como também transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor em uma área de proteção ambiental. E tem outro projeto que prevê que unidades de conservação possam ser exploradas pelos governos estaduais, municipais e federais sem licenciamento ambiental. E ainda tem a tentativa da construção de uma estrada que liga Cruzeiro do Sul a Calpa, no Peru.

O parque tem uma das maiores biodiversidades do planeta, mas seria um lugar com possibilidade de exploração de pedra. E aí cria-se ali todo um ecossistema de degradação da serra para poder tirar pedra. É uma visão muito pequena.

Gado na resex Chico Mendes, em Xapuri (AC) Imagem: ICMBio

A resex Chico Mendes já sofre com invasões, compra de terra ilegal e, nos últimos quatro anos, foi uma das unidades de conservação mais desmatadas. Algumas coisas boas têm acontecido, como a redução do narcotráfico em alguns lugares.

Em Xapuri, há uma parceria com a Polícia Militar, que instituiu um programa de patrulha comunitária e vem ajudando muito a diminuir a sensação de insegurança na região. Mas essa é uma realidade pontual, ainda temos muita impunidade. Precisamos fortalecer essas instituições de comando e controle.

O ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que faz a gestão das unidades de conservação federais) fez concurso para contratação de pessoal, mas também precisa ter uma estrutura melhor, com equipamento de ponta, para combater as denúncias e irregularidades.

O Comitê tem se mobilizado e organizado manifestações contra o chamado "PL da Devastação", que recentemente foi aprovado pela Câmara. Quais são os pontos mais críticos do projeto na sua visão?

Aqui no Acre ainda não temos as mineradoras, mas temos esses planos de manejo de madeira empresariais que, muitas vezes, burlam os licenciamentos ou não têm nenhum cuidado para retirar a madeira. Se alguns desses grandes planos que precisam de licenciamento, estudo e inventário já cometiam fraudes, imagina agora que não vão precisar de nada? O que vai impedir essas pessoas de se autodeclararem sustentáveis?

No Pará, sabemos que o garimpo ilegal é combatido, mas e as minerações que se dizem legais? E os grandes empreendimentos de impacto como rodovias, hidrovias, que vão poder se autolicenciar? É uma situação tensa, porque a gente sabe dos interesses por trás desse desmantelamento da agenda ambiental, que estão ligados a uma intensa agressão à própria ministra do Meio Ambiente.

Vejo que setores que são contra a conservação da floresta estão ganhando de 7 a 1 da gente, porque estão com toda a força no Congresso. Como é que um país que vai receber a COP 30 está vivendo tudo isso? Parece até que está acontecendo um boicote à conferência no Brasil.

De um lado, temos o governo Lula interessado na exploração do petróleo na Foz do Amazonas, do outro, o setor ruralista intensifica os mecanismos de ameaça à agenda ambiental. Lamento muito que, durante o ano da COP, esses segmentos tenham a força que a população não tem para fazer seu lobby, e os povos que de fato conhecem um modelo de solução para enfrentar a crise climática não são ouvidos.

A saída é a população ir para as ruas, é pensar numa transformação, numa mudança desse Congresso que já começou com Sônia [Guajajara], com Célia [Xakriabá], com Erika Hilton. Precisamos fortalecer essa agenda e ter um congresso representativo do que, de fato, é o Brasil, o Brasil da população negra, indígena, dos milhões que vivem na Amazônia, de toda essa diversidade sociocultural do nosso país.

ECOA publicou uma entrevista sua em 2022 em que você diz que o Brasil não conhece a Amazônia. Na sua visão, isso evoluiu desde então? E como a COP 30 pode ajudar a mudar isso?

Essa COP vai ser diferente de qualquer outra, porque é a primeira que acontece na Amazônia, no estado do Pará, um lugar extremamente complexo, grande, com uma população ativa e organizada. Quem for para lá vai conhecer um pouco do que, de fato, é a Amazônia, porque muitos ainda não a conhecem. E para defender, é preciso conhecer. As pessoas poderão mergulhar na floresta, ter uma imersão na nossa realidade. E entender melhor o que a floresta representa hoje no contexto global das soluções climáticas.

Existem muitos movimentos que vão estar lá para serem ouvidos, e nós estaremos também, levando a história do Chico e o legado dele. Na Amazônia, concentra-se um grande número de reservas extrativistas, territórios criados por conta de todo o movimento e liderança do meu pai. Queremos levar isso para a COP como um tema principal.

Vamos construir três estradas de seringa, uma instalação que estará no Centro de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi. Vamos levar também a questão da violações contra populações tradicionais e povos indígenas, que continua intensa por conta da insegurança do território.

Chico Mendes demonstra extração do látex numa seringueira, em 1988 Imagem: Miranda Smith/Wikimedia Commons

O Brasil é o segundo país do mundo que mais mata ativistas ambientais, segundo a ong Global Witness. Como essa violência tão presente afeta o dia a dia e o trabalho de vocês?

É uma realidade que impacta a atuação dos movimentos, das lideranças, porque as pessoas querem viver. Ninguém quer morrer por defender seu território. Existe um sentimento grande de impunidade, sobretudo em situações contra a população indígena.

Nesses últimos anos, vimos uma violência extrema contra os Guarani, os Pataxós. Embora haja um amplo enfrentamento da questão do garimpo ilegal, com um movimento bom de retirada deles da terra, a violência ainda é muito grande.

Não é possível que, 37 anos depois do assassinato do meu pai, o país continue ocupando esse lugar. Naquela época, foi criado um comitê justamente para mobilizar a sociedade e chamar a atenção para essa impunidade. Isso precisa ser prioridade.

Existe um grande movimento de criminalização das ONGs, que ganhou força no governo Bolsonaro, mas são justamente algumas delas que voltam os olhos para os defensores ambientais, que nos apoiam pelo compromisso e responsabilidade que tem. E acabam suprindo o vácuo do Estado.

Os programas do governo de proteção a ativistas são muito fracos e nem as próprias pessoas ameaçadas acreditam neles. O programa tira as pessoas do seu lugar, mas elas querem continuar lá, fazendo seu trabalho, com garantia de vida.

Existe hoje uma tentativa de ratificação do Acordo de Escazú, da América Latina e Caribe, que reforça a transparência e o acesso à justiça no caso de ameaças a defensores. Vários países já assinaram e está no nosso Congresso para ser ratificado, mas não é uma prioridade para eles. Desmotiva saber que ninguém se preocupa, a não ser algumas organizações.



Você já disse que o maior legado do seu pai foi a criação da Aliança dos Povos da Floresta, que uniu os seringueiros e os povos indígenas na defesa da Amazônia na década 1980. De que forma esse movimento pode inspirar as lideranças de hoje?

A memória desse movimento é muito forte e segue inspirando a criação de muitas alianças e parcerias aqui no Acre nos últimos anos. Estamos todos lutando pela floresta, pelos biomas, por tudo que possa melhorar nosso lugar, qualquer que seja o cenário. Nossa luta é pela manutenção da nossa vida aqui.

Não existe fronteira. Não há um limite para uma água contaminada e para um ar poluído. Então, não deveria existir limites para pensar de forma coletiva sobre as nossas existências. O caminho é unir movimentos, unir a academia com o conhecimento tradicional, órgãos e instituições, para pensar como desenvolver esse território, sem trazer unicamente a dimensão econômica, e fortalecer as populações que estão nesse lugar.

É fazer com que a Amazônia deixe de ser vista apenas como fornecedora de matéria-prima, mas um lugar de pesquisa, de descobertas que vão revolucionar as indústrias farmacêuticas, cosméticas, e ao mesmo tempo trazer para as pessoas as condições de vida de que elas precisam. Isso só acontece quando movimentos e organizações que têm um compromisso com o futuro da floresta se encontram e se aliançam.