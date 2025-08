'Perfeito para amantes de graves': fone faz sucesso e está 35% off

Para quem busca fones de ouvidos compactos e com boa bateria, o Guia de Compras do UOL encontrou o modelo P20i da Anker, que está com 35% de desconto na Amazon.

Segundo a fabricante, ele possui capacidade de dez horas de reprodução e até 30 horas quando está no estojo. Além disso, o modelo é compacto e leve, facilitando seu transporte, seja no bolso ou na mochila. Quer saber mais sobre o produto? Abaixo listamos as principais características dele e também a opinião de compradores. Confira:

O que diz o fabricante

Graves potentes: os fones possuem drivers de 10mm que entregam um som poderoso com graves intensificados

Aplicativo para personalizar os controles e escolher entre 22 equalizadores predefinidos

Possui função "Encontrar Meus Fones"

Bateria com duração de dez horas de reprodução e o estojo de carregamento estende esse tempo para 30 horas.

Design compacto e leve

Possui dois microfones integrados e um algoritmo de IA trabalham juntos para captar a voz

O que diz quem comprou

Esse fone de ouvido teve mais de 500 vendas no último mês na Amazon. Ele tem mais de 65,4 mil avaliações e recebeu nota média de 4.4 (do total de 5). Veja o que diz quem comprou:

Bem embalado, chegou sem bateria, mas carrega em duas horas e dura muito tempo. A pressão da caixinha deixa ele bem fixo no lugar e a cordinha é ótima para pendurar na bolsa. Gostei da compra. Obrigada Amazon pelo cuidado na entrega Mari

Fone incrível, qualidade sonora impecável pelo preço, aplicativo e função de localizar o fone por barulho são bem úteis também , Miguel Volpato Alvarez

Fone excelente, perfeito para amantes de graves. Para quem quer um fone de qualidade boa, sem gastar muito, esta é a melhor opção atualmente. Os controles são facilmente programados, e o delay diminui bastante com o modo jogo, porém limita configurações como o equalizador do próprio app Miguel Gallo

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores reclamam de problemas com a conexão Bluetooth e com o encaixe do fone.

Áudio é bom, mas a conexão não. Tem que levar ele no bolso onde você for, mesmo dentro de casa pra ir no cômodo ao lado Fernando Furquim

O fone está com problema sério de conexão com Bluetooth Otávio

O pedido chegou antes da data marcada. Ótimo fone, especialmente os graves, a bateria dura muito, mas no meu ouvido esquerdo não ficou tão confortável Sarah

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.