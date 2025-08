Papa reúne um milhão de jovens em missa ao ar livre em Roma e faz apelo por paz na Ucrânia e Gaza

O Papa Leão XIV celebrou neste domingo (3), em Roma, uma missa campal diante de mais de um milhão de peregrinos, encerrando o "Jubileu dos Jovens", evento que reuniu católicos de todo o mundo. O sumo pontífice pregou pela paz e enviou uma mensagem de solidariedade aos jovens em zonas de conflito, como a Ucrânia e Gaza.

Durante sua homilia, o pontífice de 69 anos falou sobre as preocupações que movem a juventude. "Há uma solicitação importante no nosso coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: o que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade?", perguntou o líder religioso.

Leão XIV também incentivou os jovens a buscarem seus ideais. "Aspirem a coisas grandes, à santidade, onde quer que estejam. Não se conformem", disse. "Continuem caminhando com alegria, seguindo os passos do Salvador e contagiem com o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé todos aqueles que encontrarem. Boa viagem!", afirmou para se despedir dos jovens que agora retornarão para suas casas.

O sumo pontífice também demonstrou solidariedade à juventude que vive em regiões afetadas por conflitos armados. "Estamos mais próximos do que nunca dos jovens que sofrem os maiores males causados por outros seres humanos", declarou durante a oração do Ângelus, desta vez falando em inglês.

"Estamos com os jovens de Gaza. Estamos com os jovens da Ucrânia e com aqueles de todos os países ensanguentados pela guerra. Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são o sinal de que um mundo diferente é possível, um mundo de fraternidade e amizade, onde os conflitos não se resolvem pelas armas, mas pelo diálogo", acrescentou.

As celebrações, que duraram uma semana, chegaram ao ápice neste domingo, ponto alto do Ano Santo do Jubileu, após uma vigília gigante em um grande espaço aberto na periferia de Roma.

Woodstock católico

Segundo os organizadores, cerca de 800 mil pessoas participaram da vigília no sábado (2). Neste domingo, o Vaticano anunciou que o número de fiéis presentes na missa havia ultrapassado um milhão. Muitos participantes passaram a noite ao relento, dormindo em barracas, sacos de dormir ou esteiras, aguardando a missa sob um céu ensolarado.

Ao som de um grande coral, bispos vestidos de verde ocuparam o imenso palco ornado por um arco dourado e uma cruz gigante, antes da chegada do Papa de helicóptero para iniciar a missa. O Vaticano informou que 450 bispos e cerca de 700 padres participaram da celebração.

O clima festivo atingiu o auge na noite de sábado, antes da vigília. A imprensa italiana chegou a chamar o evento de um "Woodstock católica", referindo-se ao festival americano em 1969, símbolo da juventude hippie.

O encontro de jovens ocorre cerca de três meses após o início do pontificado de Leão XIV e 25 anos depois do último grande evento semelhante em Roma, organizado pelo então Papa João Paulo II. Durante a semana, a Igreja promoveu uma série de atividades, incluindo a transformação do Circus Maximus - antigo palco de corridas de bigas na Roma Antiga - em um grande confessionário ao ar livre.

(RFI com agências)