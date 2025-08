Opep+ eleva produção e conclui plano para aumentar oferta de petróleo um ano antes do previsto

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concordou neste domingo em aumentar a produção de petróleo em 547 mil barris por dia (bpd) em setembro, completando a devolução de 2,2 milhões de bpd que retirou do mercado em 2023. A decisão do cartel confirmou as expectativas do mercado com relação ao aumento.

Os volumes adicionais virão de oito membros do grupo: Arábia Saudita, Argélia, Casaquistão, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait, Omã e Rússia.

A partir de setembro, o nível de produção exigido de cada um dos países será o seguinte:

- Arábia Saudita: 9,978 milhões de bpd

- Argélia: 959 mil bpd

- Casaquistão: 1,550 milhão de bpd

- Emirados Árabes Unidos: 3,375 milhões de bpd

- Iraque: 4,220 milhões de bpd

- Kuwait: 2,548 milhões de bpd

- Omã: 801 mil bpd

- Rússia: 9,449 milhões de bpd

No fim do ano passado, a Opep+ havia decidido que aumentaria a produção de petróleo em 2,2 milhões de barris por dia a partir de abril de 2025, num cronograma que terminaria no último trimestre de 2026, antecipado pela atual decisão.

Em nota publicada neste sábado, o grupo afirma que o aumento acelerado da produção ocorre diante de uma "perspectiva econômica global estável e fundamentos de mercado saudáveis, como refletido pelo nível baixo de estoques" de petróleo. A Opep+, porém, disse que o aumento de produção pode ser revertido se as condições de mercado assim exigirem.

A Opep+ também reiterou que está disposta a compensar eventuais excedentes de produção registrados desde janeiro de 2024, e se comprometeu a fazer reuniões mensais para analisar as condições de mercado. O próximo encontro será em 7 de setembro.