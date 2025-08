O que se sabe sobre submarino nuclear usado por Trump para ameaçar a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter colocado submarinos nucleares próximos à Rússia. Motivada pela troca de acusações com o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dimitri Medvedev, a decisão traz dúvidas sobre as embarcações e a dimensão da destruição que elas podem causar.

O que aconteceu

Trump aproximou dois submarinos nucleares da Rússia. A decisão foi comunicada pelo presidente norte-americano em entrevista à rede Newsmax. Ele afirma que o direcionamento foi realizado após Medvedev alertar sobre a capacidade da "lendária 'Mão Morta'", referência ao sistema secreto russo projetado para lançar mísseis nucleares.

Quando alguém menciona a palavra 'nuclear', fico imediatamente em alerta e digo: 'é melhor termos cuidado, porque é a ameaça definitiva'.

Donald Trump, à Newsmax

O que são os submarinos nucleares?

Embarcações integram as Forças Armadas dos Estados Unidos. Os submarinos que teriam sido deslocados para a Rússia fazem parte do arsenal com 14 submersíveis similares, geralmente chamados de "boomers". Os modelos foram adotados na década de 1970 para substituir 41 submarinos utilizados pelos EUA entre 1959 e 1967, durante a Guerra Fria.

Submarinos com potência balística não ficam parados em portos. O ex-conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, John Bolton, explicou que os submarinos nucleares da classe Ohio têm uma "missão complexa" e "altamente confidencial". "Um número suficiente deles está em posição para retaliar contra um ataque nuclear russo", destacou em entrevista à CNN.

Submersíveis militares "são indetectáveis", ressalta Bolton. Ao solicitar que algum representante do Pentágono explique a Trump sobre a utilização das embarcações, o ex-conselheiro afirma que os submarinos estão posicionados em regiões estratégicas, "para que um russo ou um chinês não possa encontrá-los".

Qual é o potencial dos submersíveis?

Veículos subaquáticos Ohio são equipados com até 20 mísseis. Cada uma das armas Trident II D5 têm capacidade para lançar até oito ogivas nucleares em alvos a até 12 mil km de distância. Significa dizer que cada submarino conta com presença total de 160 ogivas nucleares para alvejar todos os continentes.

Equipamentos também têm função geopolítica estratégica. Praticamente impossíveis de serem detectados, os submarinos militares inibem ataques aos Estados Unidos e aliados. Além disso, é possível utilizar os submersíveis para espionar e coletar informações estratégicas, além de atacar simultaneamente diversas áreas.

Quais são as dimensões dos modelos?

Submarinos Ohio têm 171 metros de comprimento. Especificações da Frota do Pacífico dos Estados Unidos mostram que as armas militares têm capacidade de alcançar 22 km/h na superfície e 37 km/h quando submerso.

Modelos podem permanecer submersos por meses. Com tripulações formadas por 15 oficiais e 140 praças, os submarinos Ohio carregam suprimentos para permanecer longe da superfície por até 60 dias.

Utilizados como arma de ameaça

Submersível dos EUA apareceu na costa da Coreia do Sul em 2023. Fruto das ameaças recentes de Trump, um modelo Ohio deixou as profundezas e apareceu emerso pela primeira vez desde a década de 1980. A visita aconteceu no momento em que os aliados conversavam sobre a forma de mostrar potencial no caso de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte.

Visitas do submarino à Coreia do Sul eram comuns na década de 1970. Durante a Guerra Fria, os sul-coreanos debatiam a força do compromisso dos Estados Unidos e a capacidade do próprio arsenal nuclear, conforme foi indicado em relatório da Federação de Cientistas Americanos.