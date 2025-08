Quatro corpos são retirados de mina no Chile; dois seguem desaparecidos

Do UOL*, em São Paulo

As equipes de resgate encontraram na madrugada de hoje mais dois corpos de trabalhadores que ficaram presos na mina subterrânea El Teniente, que desmoronou na quinta-feira, no Chile. Com isso, o número de mortos chega a quatro.

O que aconteceu

A primeira morte foi registrada ainda na quinta, logo após o acidente. A vítima foi identificada como Paulo Marín Tapia, de acordo com a empresa estatal Coldeco. Já na tarde de ontem, os bombeiros resgataram o corpo de Gonzalo Ignacio Núñez Caroca, informou o Ministério Público do país.

Hoje, foram encontrados mais dois mortos soterrados. Os corpos de Alex Araya Acevedo e Carlos Andrés Arancibia Valenzuela estavam a alguns metros de onde foi localizado o de Gonzalo. "Lamentamos profundamente a descoberta de outros dois companheiros sem vida", informou a Codelco em comunicado.

Dois funcionários continuam desaparecidos. ''Restam dois trabalhadores e estamos procurando por eles na esperança de encontrá-los vivos'', relatou o Ministério. A equipe de resgate, composta por cerca de 100 socorristas, segue com a operação de busca neste domingo.

As buscas começaram depois de um acidente há três dias na mina, que é conhecida como a maior jazida mineral subterrânea de cobre do mundo. Com 4.500 km de túneis e galerias subterrâneas, e mais de um século de existência, nas montanhas dos Andes, ela fica localizada a cerca de 75 km da capital chilena, Santiago.

O desabamento ocorreu devido a um suposto "evento sísmico". A origem, natural ou provocada pelas perfurações, está sob investigação até o momento. Segundo registros locais, o tremor teve magnitude de 4,2, e deixou também nove feridos.

As atividades na mina foram interrompidas na sexta-feira. Ontem, o presidente Gabriel Boric visitou os parentes dos trabalhadores e prometeu não poupar esforços nas operações de resgate.

*Com informações da AFP