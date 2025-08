Lula fala em cautela em conversa com Trump: ‘Tenho limite de briga’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo é que preciso cautela, pois há um "limite de briga" na disputa comercial e política com o presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Lula disse que não vai falar tudo o que pensa sobre os problemas com os Estados Unidos, mas que vai negociar bastante, vai manter a paz e lutar pela soberania de um país sem demonstrar "medo". "Nessa briga com a taxação dos EUA, eu tenho um limite de briga com os americanos", iniciou.

Depois, criticou Trump por impor taxas acima do permitido pela OMC e voltou a defender uma moeda para os Brics, como alternativa ao dólar. "Não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos. Nós temos tamanho, postura, interesses econômicos e políticos para negociar", afirmou.

Lula criticou Trump por usar a defesa do aliado Jair Bolsonaro como tema para impor impostos ao Brasil. "Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. Um presidente pode taxar o que quiser. A gente aumenta no máximo o que a OMC permite, 35%. Agora, ele [Trump] extrapolou os limites, porque ele quer acabar com o multilateralismo. Ele quer a volta da negociação país com país. O acordo é leonino: não vai ganhar nada."

Lula destacou que o embaixador Mauro Vieira e o vice-presidente Geraldo Alckmin já colocaram propostas na mesa de negociação com os americanos. Vieira foi recebido na semana passada pelo secretário de Estados dos EUA, Marco Rubio. "Este país é de paz."

Para quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar, mas não pensem que nós temos medo.

Presidente Lula em evento do PT

Lula criticou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por defender tarifas contra os produtos brasileiros. O ex-presidente tem reforçado em seu discurso que o filho do ex-presidente Bolsonaro estaria expondo um antipatriotismo.

Agora, os caras que estão disputando [eleições] nos tratam como inimigos. Tem um cara que fazia campanha abraçado na bandeira nacional, agora está nos EUA se abraçar à bandeira americana para pedir pro Trump fazer taxação nos produtos brasileiros para dar anistia para o pai dele. É a excrecência da excrecência.

Presidente Lula, em evento do PT