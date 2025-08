Lula vai a encontro do PT que tem como bandeira reeleição em 2026

O presidente Lula (PT) participa hoje do 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília, que reúne ministros do governo, parlamentares do partido e nomes históricos do PT.

O que aconteceu

Evento tem clima de apoio para Lula ser candidato em 2026. Proposta é preparar o partido para as eleições presidenciais do ano que vem — segundo o Datafolha, 71% dos brasileiros veem Lula como candidato em 2026. No encontro, o PT partido deu posse ao novo presidente do partido, Edinho Silva.

Rede de Wifi para uso de internet tinha o nome de "Lula 2026". Antes de começar, os condutores do evento puxaram coros da canção "Lula lá", usada na campanha eleitoral de 1989, e gritos de "Lula, guerreiro do povo brasileiro"

PT defende a candidatura de Lula à reeleição. Em documento aprovado no sábado, o partido diz:

A vitória de Lula em 2026 é vital para que o Brasil possa dar continuidade ao seu projeto de desenvolvimento nacional e se torne cada vez mais uma nação independente, próspera e justa.

Trecho do texto aprovado pelo PT

Estão presentes ministros, parlamentares e nomes históricos do PT. São eles:

o ex-ministro José Dirceu;

a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman;

o senador e presidente do PT, Humberto Costa ( PT-PE );

); o presidente eleito do PT, Edinho Silva;

Silva; a primeira-dama Janja da Silva;

o Advogado geral da União, Jorge Messias;

os ministros da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, da Educação, Camilo Santana, da Igualdade Racial, Aniele Franco, do Trabalho, Luiz Marinho, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo.

Os líderes do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), e do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Vamos ter uma caminhada firme e dura, mas, com certeza vitoriosa para 2026