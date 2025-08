Jeanine Pirro, aliada de Trump e ex-estrela da Fox News, é nomeada procuradora de Washington

O Senado dos Estados Unidos confirmou neste sábado (2) a nomeação de Jeanine Pirro, ex-juíza e apresentadora de televisão, para o cargo de procuradora do Distrito de Columbia (Washington, D.C.). Pirro é mais uma personalidade do canal Fox News a assumir uma posição de destaque no governo Donald Trump.

A indicação foi aprovada por 50 votos a favor e 45 contra, após um pedido direto do presidente Donald Trump para que o Senado, de maioria republicana, trabalhasse durante o fim de semana e acelerasse a votação de seus indicados. Em maio, Pirro já havia sido escolhida por Trump para atuar como procuradora interina da capital federal.

Aos 74 anos, a ex-procuradora do condado de Westchester, no estado de Nova York, ganhou notoriedade ao apresentar o programa "Justice with Judge Jeanine", exibido por 11 anos na Fox News, canal favorito dos conservadores americanos. O próprio Trump a descreveu como "alguém acima da média".

Com a nomeação, Jeanine Pirro se junta a outros ex-apresentadores de canais de notícias que ocupam cargos importantes no governo. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, também foi apresentador do programa "Fox & Friends Weekend", enquanto o secretário de Transportes, Sean Duffy, participou de reality shows e foi apresentador na Fox Business.

Nomeação criticada

A escolha de Pirro gerou críticas entre os democratas. O senador Dick Durbin, membro da Comissão Judiciária do Senado, afirmou que ela "nunca deveria ocupar o cargo de procuradora permanente nos Estados Unidos".

Durbin destacou que Pirro promoveu teorias da conspiração sobre a eleição de 2020, vencida por Joe Biden, e lembrou que ela foi citada em um processo de difamação movido pela fabricante de urnas eletrônicas Dominion. O caso resultou em um acordo milionário, com a Fox News pagando US$ 787,5 milhões (mais de R$ 4 bilhões) para encerrar a ação.

O ex-marido da nova procuradora, Albert Pirro, também foi condenado por sonegação fiscal enquanto ela era promotora em Nova York. Ele foi perdoado por Trump durante seu primeiro mandato presidencial.

Jeanine Pirro é autora de vários livros em defesa de Donald Trump.

(Com agências)