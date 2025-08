TV: Imagens mostram movimentação em carro de juiz antes de acidente

Imagens obtidas pela TV Globo e exibidas no Fantástico mostram como foi a movimentação dentro do carro do juiz que atropelou uma ciclista em Araçatuba (SP).

O que aconteceu

Imagens de câmeras de segurança mostram a caminhonete entrando na contramão. Depois, o juiz Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, 61, desacelera e para com o carro em uma avenida movimentada da cidade.

Neste momento, a mulher nua que estava no carro senta no colo do juiz. Segundo a reportagem do Fantástico, testemunhas afirmam ter visto a mulher se movimentando em direção ao colo do motorista, e sentado de frente para o volante.

Pouco depois, carro acelera e passa por cima da bicicleta. O carro do magistrado aposentado atingiu Thaís Bonatti, 33, que ficou hospitalizada e morreu dois dias após o acidente. Polícia disse que não havia sinais de que o homem tenha tentado frear.

A mulher que estava nua no carro disse à polícia que tentou assumir a direção do veículo em movimento. As imagens obtidas pela TV Globo, no entanto, mostram que a movimentação ocorreu quando o carro estava parado.

Pedido para assumir a direção teria partido de Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior. A mulher de 25 anos disse à polícia que o homem alegou "não estar em condições", pedindo que ela tomasse o volante.

Apesar do pedido, juiz não teria cedido o assento. A jovem contou aos policiais que teria, então, tentado "passar à condução do veículo" e que, logo depois, percebeu que a ciclista foi atropelada.

Um pouco antes do acidente, o autuado solicitou que a declarante assumisse a condução do veículo, pois afirmou não estar em condições. A depoente tentou passar na condução do veículo, porém o autuado não parou e, seguindo na via, percebi [sic] que o autuado havia atropelado uma ciclista pelo lado do passageiro.

Trecho de depoimento dado pela mulher à polícia

Jovem contou que não viu a vítima do atropelamento de perto, mas soube que ela estava ferida porque ela "gritava muito". Thaís Bonatti teve um traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.

Juiz disse que 'não viu' a bicicleta

Juiz alegou que momentos antes do acidente olhou para os dois lados e não teria visto a ciclista. Ele ainda disse ter bebido duas cervejas e feito uso de medicamentos controlados por estar em tratamento contra depressão. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue no IML, mas um exame clínico atestou a embriaguez.

Homem "bebeu um pouco", disse a mulher à polícia. Segundo ela, ao menos quatro tipos de bebida alcoólica foram oferecidos na boate em que eles estavam. Ela não soube dizer se ele consumiu drogas.

O juiz Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior dirigia embriagado quando atropelou a ciclista Imagem: Reprodução

A mulher que estava no colo do juiz não foi indiciada na investigação. O UOL buscou a testemunha por mensagem e o espaço será atualizado se houver posicionamento.

No depoimento, Fernando disse que a mulher que estava com ele no carro seria uma "amiga". Segundo a ocorrência policial, a mulher estaria seminua no colo do juiz, o que teria provocado o acidente que resultou na morte de Thaís.