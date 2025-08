Homem atropela 10 pessoas no DF e criança fica com 40% do corpo queimado

Um homem, sem carteira de habilitação e com sinais de embriaguez, atropelou um grupo de crianças e mulheres na saída de uma igreja na noite de ontem no Distrito Federal.

O que aconteceu

Desgovernado, um Volkswagen Bora atropelou 10 vítimas que estavam na rua por volta das 19h. Foram atingidas algumas pessoas que se reuniam na calçada de um estabelecimento de pastel, ao lado da instituição religiosa. Imagens do local mostraram as cadeiras destruídas.

O homem, que não teve a identidade revelada, fugiu sem prestar socorro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram até o local para fazer o socorro dos atropelados, mas o homem já havia fugido.

Mais tarde, o condutor se entregou à polícia e foi preso em flagrante. Os agentes também constataram que ele não possuía carteira de habilitação. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito vai responder por lesão corporal culposa na direção de veículo, evasão do local de acidente, condução sem habilitação e omissão de socorro.

Policiais perceberam ainda que ele apresentava sinais de embriaguez. O motorista se recusou a soprar o etilômetro na delegacia, mas foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para realizar o exame toxicológico e de alcoolemia. Ainda não há informações dos resultados periciais.

Uma criança de 5 anos teve queimaduras de 2º grau em 40% do corpo. Ela foi atingida pelo óleo da fritura do pastel e encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no entanto, disse que não tem autorização de dar informações sobre seu estado de saúde.

Outras cinco crianças, com idades entre 2 e 9 anos, foram feridas e precisaram de atendimento médico. Além delas, três mulheres, de 27 a 43 anos, foram atendidas com escoriações, segundo a Polícia Militar. Ninguém correr risco de morte e devem prestar depoimentos assim que tiverem alta.