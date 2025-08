Hamas vai entregar alimentos a reféns se Israel abrir corredor humanitário

Do UOL, em São Paulo

O braço armado do Hamas afirmou que vai entregar alimentos e medicamentos a reféns em Gaza caso Israel aceite abrir corredores humanitários de forma permanente no enclave.

O que aconteceu

Grupo terrorista diz que vai atender a pedidos da Cruz Vermelha para ajuda a prisioneiros. Cerca de 50 reféns estão sob posse do Hamas em Gaza. Israel acredita que cerca de 20 ainda estejam vivos, enquanto 30 podem estar mortos.

Braço armado diz que "não mata prisioneiros de fome intencionalmente". Segundo o braço armado, os reféns "comem o que os nossos combatentes e o nosso povo comem, e não receberão privilégios".

Estipulamos, para aceitação, que os corredores humanitários sejam abertos de forma normal e permanente para a passagem de alimentos e medicamentos a todo o nosso povo, em todas as áreas da Faixa de Gaza, e que todas as formas de ataques aéreos inimigos sejam interrompidas durante o recebimento de encomendas para os prisioneiros.

Hamas, em canal no Telegram

Imagens de reféns visivelmente debilitados e subnutridos ganharam o mundo e geraram comoção. O Hamas mostrou os israelenses Rom Breslevski, 22 anos, e Avyatar David, 24, no que parece ser um túnel em Gaza, em um vídeo datado de 27 de julho.

Não como há vários dias seguidos. Estou numa situação muito, muito, muito difícil

Evyatar David, em vídeo

Familiares reagiram com tristeza e choque e foram às ruas de Tel Aviv pedir por cessar-fogo. "Eles estão à beira absoluta da morte. Na sua condição atual e inimaginável, eles podem ter apenas dias de vida", disse Ilay David, irmão de Evyatar.

"Nossos irmãos estão se transformando em pele e osso", disse um familiar de Matan Zangauker, outro refém. Centenas de milhares de pessoas se reuniram em apoio aos reféns enquanto pedem solução para um cessar-fogo.

Seis pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas 24 h

Criança de 14 anos desnutrida em Khan Yunis, em Gaza Imagem: Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Getty Images

Mais seis pessoas morreram de fome e desnutrição em Gaza nas últimas 24 horas. Número foi divulgado pelo Ministério da Saúde de Gza, quando Israel disse que permitiu a entrega de combustível ao enclave, que se encontra em meio a um desastre humanitário após quase dois anos de guerra. Número foi divulgado pelo Ministério da Saúde de Gza, quando Israel disse que permitiu a entrega de combustível ao enclave, que se encontra em meio a um desastre humanitário após quase dois anos de guerra.

Desde o início da guerra, 175 pessoas morreram devido à fome crescente, incluindo 93 crianças. O governo de Gaza diz que a escassez de combustível prejudicou gravemente os serviços hospitalares, forçando os médicos a se concentrarem no tratamento apenas de pacientes graves ou feridos.